WSJ узнала о раздумьях США по разведданным о сотрудничестве России и КНР

Белый дом получил разведданные об изменении позиции Китая по возможным поставкам оружия в Россию, но окончательное решение пока не принято. Они могут быть опубликованы, чтобы «отговорить Пекин от бесповоротного решения»

Фото: Kevin Frayer

Администрация президента США изучает возможность публикаций данных разведки, которые бы демонстрировали, что власти Китая размышляют над поставками вооружений России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Собеседники рассказали, что в последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что Китай может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение все еще не принято. Прежде китайское руководство проявляло осторожность, однако эта позиция, похоже, меняется, добавили источники WSJ, не уточнив детали разведданных.

«До сих пор существовала явная неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», — сказал высокопоставленный западный чиновник, указав, что сейчас данные разведок США и их союзников «намного менее двусмысленны».

Власти США и других стран Запада предупредили китайскую делегацию о рисках, связанных с возможным решением помочь России оружием, на Мюнхенской конференции по безопасности. До этого западные страны несколько раз предупреждали китайскую сторону об этом в частном порядке, это была согласованная позиция, рассказали источники. Как пишет WSJ, власти западных стран надеются, что они смогут «отговорить Пекин от бесповоротного решения».

Администрация Джо Байдена пока не приняла окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работает над возможной публикацией информации.

В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», сославшись на данные разведки. Он пояснил, что речь идет о «целом ряде вещей» — от оружия до боеприпасов. Дипломат предупредил, если Китай примет такое решение, отношения Вашингтона и Пекина ждут негативные последствия.

Китай отвергает обвинения США. В китайском МИДе настаивают, что не обходят намеренно запреты и лишь поддерживают с Россией нормальные торговые отношения, а КНР — не является стороной конфликта на Украине. Пекин выступает с ответным требованием к Вашингтону — прекратить поставки оружия Киеву для скорейшего завершения конфликта. «Мы не стоим сложа руки, не подливаем масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль», — заявляла представитель МИДа Мао Нин. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что скорейшее завершение боев больше всего отвечает интересам европейских и азиатских государств.

