Собянин посоветовал «все равно беречься» на фоне снижения заболеваемости
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве идет на спад, однако москвичи должны продолжать соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах», — сказал он (цитата по ТАСС).
Мэр попросил не забывать, что пандемия еще не закончилась, и призвал москвичей «все равно беречься».
В своем блоге Собянин 19 февраля написал, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку из-за распространения коронавируса, и указал, что пандемия идет на спад, хотя предстоит еще много работы.