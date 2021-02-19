Собянин посоветовал «все равно беречься» на фоне снижения заболеваемости

По словам мэра, число госпитализаций и тяжело болеющих пациентов снижается. В то же время Собянин попросил москвичей не расслабляться и беречь себя

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве идет на спад, однако москвичи должны продолжать соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах», — сказал он (цитата по ТАСС).

Мэр попросил не забывать, что пандемия еще не закончилась, и призвал москвичей «все равно беречься».

В своем блоге Собянин 19 февраля написал, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку из-за распространения коронавируса, и указал, что пандемия идет на спад, хотя предстоит еще много работы.