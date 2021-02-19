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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин посоветовал «все равно беречься» на фоне снижения заболеваемости

По словам мэра, число госпитализаций и тяжело болеющих пациентов снижается. В то же время Собянин попросил москвичей не расслабляться и беречь себя
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве идет на спад, однако москвичи должны продолжать соблюдать рекомендованные ограничения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Мэр попросил не забывать, что пандемия еще не закончилась, и призвал москвичей «все равно беречься».

В своем блоге Собянин 19 февраля написал, что столичная система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку из-за распространения коронавируса, и указал, что пандемия идет на спад, хотя предстоит еще много работы.

За минувшие сутки в столице выявили 1950 новых случаев заражения. Общее число заболевших в Москве выросло до 964 609 человек.

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Как отмечал Собянин 11 февраля, вакцину от COVID-19 в Москве получили более 500 тыс. человек. Мэр подчеркивал, что власти не ставят задачу привить все население города, поскольку более половины москвичей итак переболели коронавирусной инфекцией.

Замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в начале февраля также просила не расслабляться насчет ограничений по коронавирусу. «Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», — пообещала она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова
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