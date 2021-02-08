Власти Москвы пообещали возвращение к обычной жизни в ближайшие месяцы

В столице падает заболеваемость и снижается число госпитализаций из-за коронавируса, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ограничения будут сняты, как только позволит медицинская система, пообещал он

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве снижается число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, в ближайшие месяцы в столице можно будет отменить ограничения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал Ефимов.

По его словам, власти Москвы надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни. Ефимов отметил, что на заболеваемость также влияет развернутая кампания по вакцинации. Сохраненные в Москве ограничения — масочный режим и социальное дистанцирование — также позволяют снизить количество заболевших коронавирусом, указал он.

Что касается ограничений для учреждений культуры, в том числе запрета на продажу более чем 50% билетов в театрах и кинотеатрах, власти внимательно следят за динамикой развития заболевания, сообщил заммэра. «Как только показания позволят нам это сделать — ограничение будем снимать», — пообещал он.

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию выявили у 1728 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальное число заразившихся за день с 25 сентября, когда в столице коронавирус выявили у 1560 человек.



Сейчас в Москве идет постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, сообщил Ефимов. «Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 млн человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе находилось 1,5–1,8 млн человек, сейчас эта цифра не превышает 1 млн человек», — рассказал он.