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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы пообещали возвращение к обычной жизни в ближайшие месяцы

В столице падает заболеваемость и снижается число госпитализаций из-за коронавируса, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ограничения будут сняты, как только позволит медицинская система, пообещал он
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве снижается число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, в ближайшие месяцы в столице можно будет отменить ограничения, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал Ефимов.

По его словам, власти Москвы надеются, что в ближайшие месяцы жителям столицы удастся вернуться к полноценной жизни. Ефимов отметил, что на заболеваемость также влияет развернутая кампания по вакцинации. Сохраненные в Москве ограничения — масочный режим и социальное дистанцирование — также позволяют снизить количество заболевших коронавирусом, указал он.

Что касается ограничений для учреждений культуры, в том числе запрета на продажу более чем 50% билетов в театрах и кинотеатрах, власти внимательно следят за динамикой развития заболевания, сообщил заммэра. «Как только показания позволят нам это сделать — ограничение будем снимать», — пообещал он.

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию выявили у 1728 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это минимальное число заразившихся за день с 25 сентября, когда в столице коронавирус выявили у 1560 человек.

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Сейчас в Москве идет постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, сообщил Ефимов. «Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 млн человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе находилось 1,5–1,8 млн человек, сейчас эта цифра не превышает 1 млн человек», — рассказал он.

Требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 27 января. При этом в офис по-прежнему не должны выходить сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Тогда же власти разрешили ночную работу кафе, клубов и ресторанов.

По словам Ефимова, после отмены ограничений на работу в ночное время московские бары и рестораны увеличили выручку в выходные дни. «Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10%, в барах выручка выросла почти на треть», — уточнил он. При этом размер среднего чека увеличился на 5–7%.

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С понедельника, 8 февраля, в Москве возобновились очные занятия в вузах, подведомственных департаменту образования столицы. Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

Автор
Анастасия Батманова
Москва пандемия ограничения
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