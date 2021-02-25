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Власти Москвы запланировали минимизировать к лету ограничения по COVID-19

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Власти Москвы рассчитывают к лету свести к минимуму ограничительные меры при сохранении нынешней ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — сказал Ефимов.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Заммэра отметил, что большинство ограничений, которые касались культурно-массовых мероприятий, уже сняты. Гостиничный бизнес вернется на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению, считает он.

За последние сутки в Москве выявили 1406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Москва ограничения Владимир Ефимов мэрия
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