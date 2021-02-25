Пашинян приказал военным «заниматься своими делами»

«Меня избрал народ и только он может решать вопрос моей отставки», — так Пашинян ответил на требования армии о его уходе. Он напомнил, что имеет право отдавать приказы военным, и требует от них вернуться к обязанностям

Никол Пашинян (в центре) во время шествия со своими сторонниками в Ереване (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел своих сторонников на площадь Республики в Ереване, где они провели митинг. Он заявил, что отдал военным, потребовавшим его отставки, приказ заняться «своими делами», передает «Sputnik Армения».

Пашинян потребовал от военных вернуться к охране границ страны и защите территориальной целостности. «Это мой приказ, как представителя власти народа. Никто не имеет права нарушить этот приказ», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что армия не может вовлекаться в политические процессы, она должна «подчиняться народу и избранной народом власти». «Меня избрал народ и только он может решать вопрос моей отставки», — обратился он к своим сторонникам.

Пашинян объяснил происходящее тем, что среди военных остались ставленники прежних властей, «которые долго обогащались за счет армии», и они должны уйти.

Он отметил, что выдвигавшееся им ранее предложение о проведении внеочередных парламентских выборов остается в силе.