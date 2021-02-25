В Ереване сторонники оппозиции перекрыли улицы
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, возобновила акции гражданского неповиновения и перекрыла ряд улиц в Ереване. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения».
По информации издания, сторонники Движения по спасению родины перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж автомобилями и «живым щитом». Позже они разблокировали обе улицы.
О том, что оппозиционеры перекрыли улицы, также сообщает Aysor.am.
Протесты в Армении проходят с ноября 2020 года. Они начались после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу, под контроль Баку перешла часть часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши.