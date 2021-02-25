В Ереване сторонники оппозиции перекрыли улицы

Протестующие обвиняют Пашиняна в том, что он предал народ, остановив войну в Нагорном Карабахе. Сам премьер утверждает, что иного выхода не было, а продолжение военных действий привело бы к затяжному конфликту и новым жертвам.

Армянские оппозиционеры 8 февраля выдвинули ультиматум Пашиняну, в соответствии с которым он должен был уйти в отставку до 16 февраля. Премьер этого не сделал.

В субботу, 20 февраля, координатор Движения по спасению родины Ишхан Сагателян заявил, что армянская оппозиция с этого дня намерена проводить непрекращающиеся массовые акции неповиновения. «Город должен быть парализован», — сказал он.

Сторонники оппозиции 23 февраля окружили здание полиции Еревана и потребовали переговоров с ее главой Ваге Казаряном. Собравшиеся требовали, чтобы начальник полиции объяснил действия своих подчиненных, которые, по сообщениям, ранее днем применяли силу к митингующим. В тот день у здания правительства в ходе акций против правительства страны были задержаны 57 человек.

На следующий день протестующие вошли в Ереванский государственный университет и Армянский государственный экономический университет. Как передавало «Sputnik Армения», они прошлись по этажам, призывая преподавателей и студентов присоединиться к акции.