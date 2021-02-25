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В Ереване сторонники оппозиции перекрыли улицы

Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС
Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, возобновила акции гражданского неповиновения и перекрыла ряд улиц в Ереване. Об этом сообщает агентство «Sputnik Армения».

По информации издания, сторонники Движения по спасению родины перекрыли улицу Верин Антараин на стыке с улицей Сараландж автомобилями и «живым щитом». Позже они разблокировали обе улицы.

О том, что оппозиционеры перекрыли улицы, также сообщает Aysor.am.

Оппозиция заблокировала здание полиции Еревана и потребовала выхода главы
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Протесты в Армении проходят с ноября 2020 года. Они начались после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу, под контроль Баку перешла часть часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши.

Протестующие обвиняют Пашиняна в том, что он предал народ, остановив войну в Нагорном Карабахе. Сам премьер утверждает, что иного выхода не было, а продолжение военных действий привело бы к затяжному конфликту и новым жертвам.

Армянские оппозиционеры 8 февраля выдвинули ультиматум Пашиняну, в соответствии с которым он должен был уйти в отставку до 16 февраля. Премьер этого не сделал.

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В субботу, 20 февраля, координатор Движения по спасению родины Ишхан Сагателян заявил, что армянская оппозиция с этого дня намерена проводить непрекращающиеся массовые акции неповиновения. «Город должен быть парализован», — сказал он.

Сторонники оппозиции 23 февраля окружили здание полиции Еревана и потребовали переговоров с ее главой Ваге Казаряном. Собравшиеся требовали, чтобы начальник полиции объяснил действия своих подчиненных, которые, по сообщениям, ранее днем применяли силу к митингующим. В тот день у здания правительства в ходе акций против правительства страны были задержаны 57 человек.

На следующий день протестующие вошли в Ереванский государственный университет и Армянский государственный экономический университет. Как передавало «Sputnik Армения», они прошлись по этажам, призывая преподавателей и студентов присоединиться к акции.

Армения оппозиция
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