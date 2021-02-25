Генштаб Армении выступил против премьера Пашиняна

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и сразу заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна. Однако президент страны Армен Саркисян, который должен подписать соответствующий указ, пока этого не сделал. Саркисян заявил, что срочно принимает «меры по снижению напряженности» и ищет «пути мирного разрешения ситуации».

Днем 25 февраля Генштаб Армении выступил с еще одним заявлением, где подтвердил свою позицию — премьер-министр должен уйти. Генералы также подчеркнули, что их заявление сделано без какого-либо давления: «Это общая позиция офицеров и генералов». При этом Пашинян утверждает, что вооруженные силы страны подчиняются «народу и премьеру», а ситуация управляема. Другие ведомства — Совет нацбезопасности и Генпрокуратура — призвали военнослужащих и граждан воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности.

При этом с поддержкой позиции военных выступили бывшие президенты страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян. «Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — говорится в обращении Кочаряна. К требованию об отставке премьера и правительства присоединились несколько десятков высокопоставленных офицеров полиции Армении.

РБК направил министру обороны страны Вагаршаку Арутюняну запрос с просьбой уточнить, разделяют ли в министерстве позицию руководства Генштаба.

При этом в Армении по-прежнему, несмотря на завершение войны, действует военное положение, любые массовые акции запрещены. Из-за этого оппозиция не может в парламенте поставить вопрос об отставке премьер-министра, а это единственный конституционный способ сместить премьер-министра досрочно.

Кто вышел и за что вышел на улицы

25 февраля на площади Свободы, находящейся в километре от правительственного комплекса, несмотря на запреты, прошел большой митинг оппозиции. Его планировалось начать в три часа по ереванскому времени, но многие пришли раньше — сразу после того, как Генштаб выступил с заявлением. За час до начала митинга на площади собрались уже несколько тысяч противников премьер-министра, к ним присоединились лидеры оппозиции, в том числе ее единый кандидат в премьеры, лидер Движения по спасению Родины, объединившего 17 партий, Вазген Манукян. На акции оппозиции впервые появился и бывший генсек ОДКБ и бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров, который лишился должности после прихода Пашиняна к власти в 2018 году.

Представители оппозиции на митинге заявили, что этот день — день воссоединения армии и народа. Они призвали остальные структуры присоединиться к сопротивлению, а граждан — быть готовыми заночевать на площади. После митинга его участники направились к парламенту. Там Манукян предложил соорудить баррикады и не разбирать их, пока депутаты не проголосуют за отставку Пашиняна.

Пашинян также призвал своих сторонников выйти на митинг — на площади Республики, где расположен правительственный комплекс. Днем на нее пришли несколько тысяч человек, премьер присоединился к ним, после чего они прошли маршем по улицам Еревана. Колонну в плотном кольце из полиции и сотрудников охраны возглавил сам премьер. Он заявил, что переворота в Армении не будет. По мнению Пашиняна, сейчас стоит не вопрос о власти, премьере или правительстве. «Это не значит, что мы не делали ошибок, что мы идеальное правительство. Но власть народа, право формировать власть не должно ставиться под сомнение», — сказал он и добавил, что «народ будет решать, что делать».

Повторно выйдя к своим сторонникам, Пашинян заверил, что в отставку не собирается. «Мой приказ всем офицерам и генералам — господа, занимайтесь своим делом, защищайте границы страны. Это мой приказ. Никто не может его не выполнить», — также сказал он. Армия, по его словам, не должна принимать участие в политических процессах.

Кроме того, Пашинян сказал: «После войны я думал об отставке, но не я решил стать премьером, народ меня избрал. <...> Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади». Он напомнил, что предлагал провести досрочные выборы, но оппозиция отвергла это предложение.

В конце прошлого года Пашинян говорил, что парламентские выборы могли бы пройти в 2021 году, но при следующих обстоятельствах. Первое — отставка премьера при условии, что после нее парламент дважды не избирает нового главу правительства. Второе — внесение изменений в Конституцию, которые наделяют парламент правом самораспуститься и назначить досрочные выборы.

В заключение премьер призвал своих противников к консультациям.

Чем завершится противостояние элит

«То, что происходит сейчас, — выход на поверхность элитного раскола, раскола между политическим и армейским руководством», — уверен директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян. По его словам, конфликт существовал и раньше, но не выплескивался на поверхность. «После прихода к власти нынешней революционной элиты были разногласия между ними и бюрократическими элитами, менялись люди, руководители министерств. Но в случае с руководством Минобороны этот процесс шел по-особенному, так как офицерами, руководящими в армейских структурах, невозможно назначить просто революционеров. Там оставались кадровые офицеры, с которыми противоречия были и до войны, а после нее они еще более усилились», — объясняет Искандарян. По его оценке, конфликт с военными уже привел к увеличению массовости митингов. «Исход ситуации будет зависеть от количества людей, которых сторонам удастся призвать на площади», — прогнозирует он.

«Заявление генералитета существенно изменило ситуацию. Это редкое явление, когда весь генералитет выступает с требованием отставки премьер-министра и, по сути, правительства, оно стало толчком к активизации протестного движения», — говорит армянский политолог. Позиции Пашиняна и оппозиции продолжают расходиться, единственный вопрос, который она считает возможным обсуждать с премьером, — вопрос его отставки, продолжает эксперт. Искандарян не исключает, что в итоге Пашинян все же будет вынужден подать в отставку, хотя у него сохраняется относительно широкий уровень общественной поддержки. Поэтому, резюмирует эксперт, развитие ситуации будет зависеть от интенсивности протестов и возможности их расширения.