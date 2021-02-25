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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Генштаб Армении выступил против премьера Пашиняна

Почему в республике обострился кризис и чем он может закончиться
В Армении радикально обострилось противостояние оппозиции и правительства — за отставку Никола Пашиняна публично выступили военные. Заявление Генштаба придало новый импульс протестам, развитие ситуации зависит от их масштаба
Никол Пашинян (в центре) во время выступления на акции своих сторонников на площади у Дома правительства Армении
Никол Пашинян (в центре) во время выступления на акции своих сторонников на площади у Дома правительства Армении (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / AP)

Почему военные выступили против премьера

Утром 25 февраля руководство Вооруженных сил Армении — около 40 старших офицеров, включая начальника Генштаба Оника Гаспаряна, — выступило с заявлением, в котором призвало премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

«Премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной ситуации», — говорится в заявлении военных, которые впервые после окончания войны в Нагорном Карабахе так широко и открыто выступили против сформированного альянсом «Мой шаг» кабинета и его лидера.

При этом Гаспарян и другие генералы непосредственно командовали армянской армией в период последних боев в Карабахе, завершившихся 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего заявления о прекращении огня (подписи поставили президент России Владимир Путин, премьер Армении Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев) и установлением контроля Баку фактически над половиной спорной территории. Однако поводом для нынешнего заявления армянских военных стало не это поражение, а увольнение 24 февраля первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, вступившего в публичный спор с премьером. В заявлении Генштаба подчеркивается, что Хачатрян был уволен «по недальновидным и необоснованным причинам» на основе «личных и амбициозных чувств».

Спор об «Искандерах»

Руководство вооруженных сил и политическое руководство Армении разошлись в оценке эффективности российских ракетных комплексов «Искандер», находящихся на вооружении у Армении и используемых для подавления систем ПВО и ПРО, а также уничтожения других наземных объектов. Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил, что власти страны могли бы использовать российские комплексы на четвертый день войны в Нагорном Карабахе, но не стали этого делать. Никол Пашинян в ответ сказал, что Армения применила «Искандеры», но ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Издание Yerevan.Today 24 февраля попросило замначальника Генштаба Тирана Хачатряна прокомментировать слова премьера. Журналисты утверждают, что тот «долго смеялся», после чего сказал: «Конечно, невозможно... Как? ... «Искандер»? ... Один выстрел? ... На 10%? .. Извините, но это несерьезно». В тот же день по представлению премьер-министра генерал был уволен.

Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и сразу заявил об увольнении главы Генштаба Гаспаряна. Однако президент страны Армен Саркисян, который должен подписать соответствующий указ, пока этого не сделал. Саркисян заявил, что срочно принимает «меры по снижению напряженности» и ищет «пути мирного разрешения ситуации».

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Днем 25 февраля Генштаб Армении выступил с еще одним заявлением, где подтвердил свою позицию — премьер-министр должен уйти. Генералы также подчеркнули, что их заявление сделано без какого-либо давления: «Это общая позиция офицеров и генералов». При этом Пашинян утверждает, что вооруженные силы страны подчиняются «народу и премьеру», а ситуация управляема. Другие ведомства — Совет нацбезопасности и Генпрокуратура — призвали военнослужащих и граждан воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности.

При этом с поддержкой позиции военных выступили бывшие президенты страны Роберт Кочарян и Серж Саргсян. «Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», — говорится в обращении Кочаряна. К требованию об отставке премьера и правительства присоединились несколько десятков высокопоставленных офицеров полиции Армении.

РБК направил министру обороны страны Вагаршаку Арутюняну запрос с просьбой уточнить, разделяют ли в министерстве позицию руководства Генштаба.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

При этом в Армении по-прежнему, несмотря на завершение войны, действует военное положение, любые массовые акции запрещены. Из-за этого оппозиция не может в парламенте поставить вопрос об отставке премьер-министра, а это единственный конституционный способ сместить премьер-министра досрочно.

Кто вышел и за что вышел на улицы

25 февраля на площади Свободы, находящейся в километре от правительственного комплекса, несмотря на запреты, прошел большой митинг оппозиции. Его планировалось начать в три часа по ереванскому времени, но многие пришли раньше — сразу после того, как Генштаб выступил с заявлением. За час до начала митинга на площади собрались уже несколько тысяч противников премьер-министра, к ним присоединились лидеры оппозиции, в том числе ее единый кандидат в премьеры, лидер Движения по спасению Родины, объединившего 17 партий, Вазген Манукян. На акции оппозиции впервые появился и бывший генсек ОДКБ и бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров, который лишился должности после прихода Пашиняна к власти в 2018 году.

Представители оппозиции на митинге заявили, что этот день — день воссоединения армии и народа. Они призвали остальные структуры присоединиться к сопротивлению, а граждан — быть готовыми заночевать на площади. После митинга его участники направились к парламенту. Там Манукян предложил соорудить баррикады и не разбирать их, пока депутаты не проголосуют за отставку Пашиняна.

Главный соперник Пашиняна — РБК: «Нет смысла думать о реванше»
Политика
Вазген Манукян

Пашинян также призвал своих сторонников выйти на митинг — на площади Республики, где расположен правительственный комплекс. Днем на нее пришли несколько тысяч человек, премьер присоединился к ним, после чего они прошли маршем по улицам Еревана. Колонну в плотном кольце из полиции и сотрудников охраны возглавил сам премьер. Он заявил, что переворота в Армении не будет. По мнению Пашиняна, сейчас стоит не вопрос о власти, премьере или правительстве. «Это не значит, что мы не делали ошибок, что мы идеальное правительство. Но власть народа, право формировать власть не должно ставиться под сомнение», — сказал он и добавил, что «народ будет решать, что делать».

Повторно выйдя к своим сторонникам, Пашинян заверил, что в отставку не собирается. «Мой приказ всем офицерам и генералам — господа, занимайтесь своим делом, защищайте границы страны. Это мой приказ. Никто не может его не выполнить», — также сказал он. Армия, по его словам, не должна принимать участие в политических процессах.

Кроме того, Пашинян сказал: «После войны я думал об отставке, но не я решил стать премьером, народ меня избрал. <...> Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади». Он напомнил, что предлагал провести досрочные выборы, но оппозиция отвергла это предложение.

Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна
Политика
Участники во время митинга оппозиции в Ереване, Армения

В конце прошлого года Пашинян говорил, что парламентские выборы могли бы пройти в 2021 году, но при следующих обстоятельствах. Первое — отставка премьера при условии, что после нее парламент дважды не избирает нового главу правительства. Второе — внесение изменений в Конституцию, которые наделяют парламент правом самораспуститься и назначить досрочные выборы.

В заключение премьер призвал своих противников к консультациям.

Чем завершится противостояние элит

«То, что происходит сейчас, — выход на поверхность элитного раскола, раскола между политическим и армейским руководством», — уверен директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян. По его словам, конфликт существовал и раньше, но не выплескивался на поверхность. «После прихода к власти нынешней революционной элиты были разногласия между ними и бюрократическими элитами, менялись люди, руководители министерств. Но в случае с руководством Минобороны этот процесс шел по-особенному, так как офицерами, руководящими в армейских структурах, невозможно назначить просто революционеров. Там оставались кадровые офицеры, с которыми противоречия были и до войны, а после нее они еще более усилились», — объясняет Искандарян. По его оценке, конфликт с военными уже привел к увеличению массовости митингов. «Исход ситуации будет зависеть от количества людей, которых сторонам удастся призвать на площади», — прогнозирует он.

«Заявление генералитета существенно изменило ситуацию. Это редкое явление, когда весь генералитет выступает с требованием отставки премьер-министра и, по сути, правительства, оно стало толчком к активизации протестного движения», — говорит армянский политолог. Позиции Пашиняна и оппозиции продолжают расходиться, единственный вопрос, который она считает возможным обсуждать с премьером, — вопрос его отставки, продолжает эксперт. Искандарян не исключает, что в итоге Пашинян все же будет вынужден подать в отставку, хотя у него сохраняется относительно широкий уровень общественной поддержки. Поэтому, резюмирует эксперт, развитие ситуации будет зависеть от интенсивности протестов и возможности их расширения.

Оценки России, Турции и Азербайджана

  • В Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником России на Кавказе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил попытку государственного переворота в Армении.
  • «Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение — и лидеры хунты, руководившей Арменией 20 лет, — хунты Кочаряна — Саргсяна, и пришедшее после нее правительство», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Авторы
Александр Атасунцев, Евгения Лебедева
Армения протесты Никол Пашинян Искандер
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