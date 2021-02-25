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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд в США иностранцев

В апреле 2020-го Трамп запретил възжать в страну иностранцам, угрожающим рынку труда США в период пандемии. Байден снял запрет, ранее он запретил финансирование стены на границе с Мексикой
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Джо Байден в среду отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствие экс-президент дважды продлевал указ.

Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США. «Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», — объяснил свою позицию глава государства.

Байден отменил указ Трампа, позволявший финансировать стену на границе
Политика
Фото:Sandy Huffake / Getty Images

После вступления в должность Байден отменил несколько указов, принятых Трампом. В начале февраля он распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Такую практику ввел Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».

Позже в Госдепартаменте сообщили о намерении вернуться в Совет по правам человека при ООН, откуда Трамп вывел страну тремя годами ранее. 19 февраля Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности.

Госдепартамент отменил еще один указ Трампа
Политика
Энтони Блинкен

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В этот же день Вашингтон отозвал прошение администрации предыдущего президента в ООН о возобновлении санкций против Ирана. При Трампе США вышли из «ядерной сделки» и снова начали санкционное давление на Тегеран. Байден заявлял о готовности восстановить сделку с Ираном.

Автор
Михаил Котляр
Джо Байден Дональд Трамп США мигранты
Материалы по теме
Байден отменил указ Трампа, позволявший финансировать стену на границе
Политика
Госдепартамент отменил еще один указ Трампа
Политика
Байден отменил решение Трампа по детям нелегальных мигрантов
Политика
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