Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд в США иностранцев

В апреле 2020-го Трамп запретил възжать в страну иностранцам, угрожающим рынку труда США в период пандемии. Байден снял запрет, ранее он запретил финансирование стены на границе с Мексикой

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Президент США Джо Байден в среду отменил еще один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторых категорий иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствие экс-президент дважды продлевал указ.

Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США. «Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законных постоянных жителей воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», — объяснил свою позицию глава государства.

После вступления в должность Байден отменил несколько указов, принятых Трампом. В начале февраля он распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Такую практику ввел Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».