Госдепартамент отменил еще один указ Трампа

США отменили соглашения с Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором о предоставлении убежища. Госсекретарь Блинкен заявил, что это не значит, что границы страны открыты. В январе тысячи мигрантов из этих стран направились к США

Энтони Блинкен (Фото: Alex Edelman / Getty Images)

Соединенные Штаты приостановили действие соглашений о предоставлении убежища с тремя странами — Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Эти договоренности были достигнуты администрацией прежнего президента Дональда Трампа. «Мы уведомили правительства Сальвадора, Гватемалы и Гондураса о том, что США предпринимают эти действия для выработки совместного подхода к миграции в регионе на основе сотрудничества и взаимного уважения», — заявил Блинкен.

Соглашения предполагали предоставление убежища не в США, а внутри этих стран. Фактически, отменены были только договоренности с Гватемалой, которые приостановили в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Соглашения с Гондурасом и Сальвадором не успели вступить в силу.

Блинкен подчеркнул, что отмена соглашений об убежище не означает, что границы США становятся открытыми. «Хотя мы привержены расширению правовых путей защиты, Соединенные Штаты — это страна с границами и законами, которые необходимо соблюдать», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.