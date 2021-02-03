Байден отменил ряд решений Трампа по мигрантам

Президент США Джо Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны. Одно из распоряжений касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе Соединенных Штатов и Мексики.

Другие указы направлены на «устранение причин миграции, а также на регулирование процессов миграции по всей Северной и Центральной Америке для обеспечения безопасного и организованного оформления ищущих убежища лиц на границе Соединенных Штатов» и на «восстановление веры в иммиграционную систему» страны.

Предшественника Байдена Дональда Трампа критиковали за практику разлучать нелегалов и их детей на границе с Мексикой в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам. Впоследствии Трамп подписал указ, запрещающий отбирать детей у задержанных за нелегальное пересечение границы мигрантов.

После своей инаугурации 46-й президент США отменил ряд решений своего предшественника. В частности, Соединенные Штаты возвращаются в Парижское соглашение по климату 2015 года и во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров.