СМИ узнали о планах США вернуться в Совет по правам человека при ООН

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США намерены возобновить сотрудничество с Советом по права человека при ООН, сообщает агентство Associated Press с ссылкой на источники в Госдепартаменте США. Из этой международной организации Вашингтон вышел три года назад, при президенте Дональде Трампе.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом 8 февраля в Женеве. Согласно данным агентства, США сначала присоединятся к организации в качестве страны-наблюдателя, а затем будут добиваться восстановления полноправного членства.

Совет по правам человека при ООН — это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых ассамблеей на три года в соответствии с региональными квотами.

Вашингтон объявил о выходе из Совета по правам человека при ООН в июне 2018 года. Этот шаг президент Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля — эту страну США считают своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.