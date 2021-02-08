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Политика ,  
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СМИ узнали о планах США вернуться в Совет по правам человека при ООН

Фото: Stefani Reynolds / Getty Images
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

США намерены возобновить сотрудничество с Советом по права человека при ООН, сообщает агентство Associated Press с ссылкой на источники в Госдепартаменте США. Из этой международной организации Вашингтон вышел три года назад, при президенте Дональде Трампе.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом 8 февраля в Женеве. Согласно данным агентства, США сначала присоединятся к организации в качестве страны-наблюдателя, а затем будут добиваться восстановления полноправного членства.

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Зал заседаний ​СПЧ ООН

Совет по правам человека при ООН — это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых ассамблеей на три года в соответствии с региональными квотами.

Вашингтон объявил о выходе из Совета по правам человека при ООН в июне 2018 года. Этот шаг президент Трамп объяснил несогласием с критикой со стороны других членов Совета в отношении Израиля — эту страну США считают своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

За несколько дней до решения администрации Трампа о выходе из организации, Совет принял несколько критических резолюций в отношении Израиля, в том числе резолюцию, которая осуждала вооруженное подавление палестинских протестов израильской армией. В столкновениях с израильской армией в марте—мае 2018 года погибли несколько десятков палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения разной степени тяжести. В массовой акции протеста, связанной с открытием посольства США в Иерусалиме, приняли участие, по данным Армии обороны Израиля, около 35 тыс. человек.

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Фото:Mohamad Torokman / Reuters

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Кроме того, Вашингтон заявил, что в этот Совет при ООН не должны входить государства, где регулярно фиксируются случаи нарушения прав человека. Представитель США при ООН Ники Хэйли обвинила Совет в политической предвзятости и обратила внимание на то, что «нарушители прав человека продолжают избираться в него», приведя в качестве примера таких стран Россию, Кубу и Венесуэлу.

Президент США Джо Байден, который вступил в должность в январе, обещал в первые же дни отменить указы своего предшественника, в том числе те, которые касаются выхода США из международных организаций. В первые часы после инаугурации Байден отменил указ Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также подписал решение о возвращении страны в Парижское соглашение по климату.

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