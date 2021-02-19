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США отозвали прошение Трампа о возобновлении санкций ООН против Ирана

США уведомили ООН об отзыве прошения администрации бывшего президента Дональда Трампа, в котором говорится о возобновлении санкций против Ирана. Об сообщает Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении.

По данным агентства, письмо с соответствующей информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс.

Bloomberg сообщил о планах Байдена облегчить положение Ирана
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече главами МИД Германии, Франции, Великобритании заявлял, что администрация президента Джо Байдена готова начать переговоры с Ираном о возвращении обеих стран к выполнению сделки СВПД.

В начале февраля Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. По данным источников издания, в качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, препятствующих оказанию Ирану международной помощи для борьбы с коронавирусом.

Байден назначит экс-советника Обамы спецпосланником по Ирану
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Роберт Малли (второй справа)

Первые санкции США против Ирана были введены в 1970-х годах. С тех пор Вашингтон наращивал санкционное давление на различные сектора экономики страны. После заключения в 2015 году ядерной сделки Вашингтон снял часть ограничений (СВПД). Позднее администрация экс-президента Дональда Трампа постепенно восстановила их, посчитав, что Иран не отказался от своих планов по созданию ядерного вооружения. В ноябре 2018 года США возобновили ограничения в полном объеме, под них также попал экспорт иранской нефти.

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В июле 2020 года тогдашний государственный секретарь США Майкл Помпео объявил о новых санкциях против Ирана, которые ограничили поставки продукции, как утверждали американские власти, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ. В список запрещенной продукции попали материалы и металлы, среди которых несколько сплавов алюминия, отдельные разновидности стали, включая нержавеющую, а также алюминиевая пудра и сплавы меди.

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