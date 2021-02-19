США отозвали прошение Трампа о возобновлении санкций ООН против Ирана

США уведомили ООН об отзыве прошения администрации бывшего президента Дональда Трампа, в котором говорится о возобновлении санкций против Ирана. Об сообщает Reuters со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении.

По данным агентства, письмо с соответствующей информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече главами МИД Германии, Франции, Великобритании заявлял, что администрация президента Джо Байдена готова начать переговоры с Ираном о возвращении обеих стран к выполнению сделки СВПД.

В начале февраля Bloomberg писал, что администрация Байдена рассматривает варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. По данным источников издания, в качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, препятствующих оказанию Ирану международной помощи для борьбы с коронавирусом.