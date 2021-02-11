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Байден отменил указ Трампа, позволявший финансировать стену на границе

Фото: Sandy Huffake / Getty Images
Фото: Sandy Huffake / Getty Images

Президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение в связи с ситуацией в южных штатах, которое ввел его предшественник Дональд Трамп для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Письмо об этом, адресованное спикеру палаты представителей и президенту сената, опубликовано на сайте Белого дома.

«Я установил, что объявление чрезвычайного положения на нашей южной границе было необоснованным. Я также объявил, что политика моей администрации состоит в том, чтобы больше не перенаправлять доллары американских налогоплательщиков на строительство пограничной стены», — гласит документ.

Строительство заграждений на границе с Мексикой началось в 1990-х годах и продолжалось при всех президентах, включая демократа Барака Обаму.

Однако после того, как в борьбе за президентский пост Дональд Трамп сделал строительство стены на границе одним из главных предвыборных обещаний, демократы резко выступили против. После промежуточных выборов 2018 года большинство в палате представителей получили демократы, которые отказались включить в бюджет средства на строительство стены.

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Тогда Трамп воспользовался чрезвычайными полномочиями, объявил чрезвычайное положение в связи с ситуацией на границе южных штатов и через этот механизм получил возможность направлять бюджетные средства на возвещение заграждений на границе.

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Автор
Владислав Гордеев
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