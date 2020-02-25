Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства

Премьер-министр также пообещал выделять дополнительные средства регионам с «достаточно непростой социально-экономической ситуацией», чтобы вывести эти регионы из «зоны бедности»

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Правительство России сейчас сосредотачивает усилия на решении «двух основных, ключевых задач», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, такими задачами являются повышение доходов населения и увеличение темпов экономического роста, сообщает «РИА Новости».

В ходе совещания Мишустин также отметил, что власти регионов с «достаточно непростой социально-экономической ситуацией» должны представить в правительство индивидуальные программы своего развития. «Таким регионам мы будем выделять 5 млрд руб. до 2024 года, а в случае успешного развития программ, которые будут утверждены, после 2024 года дополнительно также выделим до 5 млрд руб.», — пояснил Мишустин.

«Самая главная задача — вывести эти регионы из негативного социально-экономического положения, в том числе из зоны бедности», — добавил глава правительства.

В ходе визита в Курган премьер-министр также посетил местную больницу скорой медицинской помощи. Признав, что состояние учреждения вызывает «только сожаление и стыд», Мишустин пообещал направить на ее ремонт и закупку нового оборудования 200 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым. 20 февраля Путин сказал, что у правительства Мишустина «не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку».