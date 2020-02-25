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Общество ,  
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Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн руб. на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, сообщило «РИА Новости».

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром сотрудники больницы рассказали, что капитальный ремонт в больнице не проводился 40 лет. Помимо этого, премьер-министра попросили помочь с закупкой новых машин скорой помощи, и Мишустин пообещал решить эту проблему.

Заместитель директора травматологического центра Илизарова Елена Воронович в ходе этой встречи обратилась к Мишустину с просьбой построить новое здание для этого учреждения. По ее словам, сейчас центру не хватает мощностей, так как он находится в небольшом здании.

Отвечая на эту просьбу, Мишустин также пообещал помощь со стороны правительства. «Думаю, что мы построим», — сказал на это Мишустин, согласившись, что у центра «колоссальная нагрузка».

Правительство в августе 2019 года выделило Минздраву на строительство и реконструкцию больниц в четырех регионах России 400 млн руб. Тогда средства направили в Хакасию, Красноярский край, Кемеровскую и Самарскую области.

Теги: Курган, больница, ремонт, Михаил Мишустин
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