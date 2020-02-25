Мишустин пообещал выделить 200 млн руб. на ремонт больницы в Кургане

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн руб. на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, сообщило «РИА Новости».

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — сказал он.

По словам Мишустина, средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром сотрудники больницы рассказали, что капитальный ремонт в больнице не проводился 40 лет. Помимо этого, премьер-министра попросили помочь с закупкой новых машин скорой помощи, и Мишустин пообещал решить эту проблему.