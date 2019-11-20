Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Президент назвал повышение реальных располагаемых доходов россиян ключевым индикатором развития экономики и важнейшим направлением работы правительства

Несмотря на то что зарплаты россиян в последнее время растут как в номинальном, так и в реальном выражении, реальные доходы населения страны «практически стоят на месте». Об этом заявил, выступая на форуме «Россия зовет!», президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».

«Располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства и результаты здесь, конечно, пока скромные», — сказал Путин.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.