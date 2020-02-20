Политика , 20 фев, 01:57
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Путин заявил об отсутствии у нового правительства «времени на раскачку»
У нового правительства России во главе с Михаилом Мишустиным не может быть «времени на раскачку», поскольку все его члены ранее так или иначе уже занимались задачами национального развития. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью ТАСС.
«Это все люди грамотные, они все в материале, в теме», — отметил президент. По его словам, все новые члены кабмина ранее работали над национальными проектами и целями и находятся «полностью в материале».
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