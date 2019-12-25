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Путин сообщил правительству о недостаточных темпах роста экономики
На встрече с членами правительства президент заявил, что в России удалось создать «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего развития, а за реализацией инфраструктурных проектов должно последовать повышение уровня жизни
Владимир Путин (в центре) во время совещания с членами правительства РФ (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Темпы роста экономики России недостаточны, их необходимо увеличивать. Об этом заявил на встрече с членами правительства России президент России Владимир Путин (трансляция начала встречи велась на телеканале «Россия 24»).

По его словам, нужно не только увеличить темпа роста, но и улучшить «структуру и качество» экономики. «Но это не является самоцелью, целью является улучшение жизни граждан», — сказал Путин.

Президент отметил, что ситуация с реальными доходами населения вызывает вопросы, но в других сферах есть осязаемые результаты. К их числу Путин отнес успешную реализацию крупных инфраструктурных проектов, за которой, по его словам, должны последовать «главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан».

«В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и усилена», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в России удалось создать «хорошую макроэкономическую базу» для дальнейшего развития и вывести экономику на минимальный уровень инфляции, чего в новейшей истории страны еще не разу не было.

«То, что макроэкономический фундамент дает возможность это совершенно очевидный факт. Что делать дальше — это мы с вами будем решать в ближайшее время», — сказал, обращаясь к членам правительства, Путин.

В завершение встречи президент поблагодарил членов правительства за совместную работу в 2019 году и пожелал им всего доброго в году будущем.

Автор: Евгений Калюков
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