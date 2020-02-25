Мишустин поручил разработать программы развития для проблемных регионов

Михаил Мишустин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ближайшее время регионы со сложной ситуацией в экономике должны разработать и представить правительству индивидуальные программы развития.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании об утверждении программы социально-экономического развития Курганской области на период с 2020 по 2024 год, сообщается на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что эти программы необходимы для того, чтобы правительство смогло поlдержать десять российских регионов с «непростой» социально-экономической ситуацией. Для развития проблемных регионов правительство назначило кураторов из федерального центра, отметил премьер-министр. Следить за ходом изменений в Курганской области будет министр финансов Антон Силунанов, уточнил глава кабмина.

По словам Мишустина, главной задачей таких программ должен стать выход регионов из «зоны бедности». Он указал, что меры должны быть направлены на изменение уровня доходов, сокращение безработицы, а также улучшение качества медицины. Программа развития должна содержать определенные показатели и уточнять, в какие сроки они будут достигнуты, отметил Мишустин.



25 февраля Мишустин прибыл в Курганскую область с рабочим визитом. Там премьер-министр провел совещание по развитию региона и посетил Курганскую больницу скорой медицинской помощи. Мишустин отметил, что сейчас в учреждении «невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать» и пообещал направить на ремонт больницы и покупку оборудования 200 млн руб.