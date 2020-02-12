Путин назвал основную задачу властей в экономике

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Накопленные в России резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны, основной задачей теперь является «запуск нового инвестиционного цикла», заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше пяти-семи процентов, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

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