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«Дело Baring Vostok» ,  
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S&P поместило рейтинг ПКБ на пересмотр из-за «дела Baring Vostok»

Standard & Poor's (S&P) поместило рейтинг Первого коллекторского бюро (ПКБ) на уровне B- в список на пересмотр. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства, поступившем в РБК.

Такое решение отражает мнение агентства о том, что кредитоспособность ПКБ может ухудшиться после ареста гендиректора бюро Максима Владимирова и нескольких топ-менеджеров ключевого акционера компании — инвестфонда Baring Vostok. «Мы отмечаем, что на данный момент нет ясности в отношении исхода разбирательства и сроков проведения судебного слушания», — сообщает S&P.

Общество
Фигурантам «дела Baring Vostok» предъявили обвинение

В заявлении агентства также подчеркивается, что дело возбуждено в отношении руководства Baring Vostok и генерального директора ПКБ, но не против самого бюро. «В то же время, если в будущем суд будет оспаривать сделку между ПКБ и банком «Восточный», долговая нагрузка компании может возрасти <...>. Кроме того, в случае отмены сделки возможна реализация сценария, при котором часть текущих долговых обязательств компании будет взыскана до наступления сроков погашения, что будет способствовать усилению давления на кредитные характеристики ПКБ», — считают аналитики S&P.

Агентство намерено вывести ПКБ из списка на пересмотр после того, как расследование завершится и будет ясно, как сильно оно повлияло на показатели компании.

16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд руб., позже ему и другим фигурантам дела предъявили обвинения. По версии следствия, основатель инвестфонда убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у Первого коллекторского бюро. При этом Калви совместно с партнерами завысил стоимость ценных бумаг с​ 600 тыс. до 3 млрд руб., считает СК.

Основатель Baring Vostok не признает вину, в инвестфонде обвинения против него называют следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный».

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

По делу помимо Калви и гендиректора ПБК Максима Владимирова также проходят сотрудники Baring Vostok Иван Зюзин и Ваган Абгарян, партнер инвестфонда Филипп Дельпаль и советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (бывший партнер правления банка «Восточный»).
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