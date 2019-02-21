S&P поместило рейтинг ПКБ на пересмотр из-за «дела Baring Vostok»

Standard & Poor's (S&P) поместило рейтинг Первого коллекторского бюро (ПКБ) на уровне B- в список на пересмотр. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства, поступившем в РБК.

Такое решение отражает мнение агентства о том, что кредитоспособность ПКБ может ухудшиться после ареста гендиректора бюро Максима Владимирова и нескольких топ-менеджеров ключевого акционера компании — инвестфонда Baring Vostok. «Мы отмечаем, что на данный момент нет ясности в отношении исхода разбирательства и сроков проведения судебного слушания», — сообщает S&P.

В заявлении агентства также подчеркивается, что дело возбуждено в отношении руководства Baring Vostok и генерального директора ПКБ, но не против самого бюро. «В то же время, если в будущем суд будет оспаривать сделку между ПКБ и банком «Восточный», долговая нагрузка компании может возрасти <...>. Кроме того, в случае отмены сделки возможна реализация сценария, при котором часть текущих долговых обязательств компании будет взыскана до наступления сроков погашения, что будет способствовать усилению давления на кредитные характеристики ПКБ», — считают аналитики S&P.

Агентство намерено вывести ПКБ из списка на пересмотр после того, как расследование завершится и будет ясно, как сильно оно повлияло на показатели компании.