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Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Он добавил, что фабула осталась той же, какая была озвучена при аресте. «Майкл сообщил, что показания давать желает, но позднее, после консультации с защитниками», — сказал Клеточкин, отметив, что обвинение не содержит конкретики.

Общество
Фигурантам «дела Baring Vostok» предъявили обвинение

16 февраля суд арестовал Калви до 13 апреля по делу о хищении 2,5 млрд руб. Его защита обжаловала решение суда и попросила изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог.

Вместе с Калви по делу проходят партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Следствие считает, что Калви в феврале убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у Первого коллекторского бюро на сумму 3 млрд руб., в то время как реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб. Сам основатель Baring Vostok связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер «Восточного» Шерзод Юсупов.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, обвинение
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