Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение

Основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Он добавил, что фабула осталась той же, какая была озвучена при аресте. «Майкл сообщил, что показания давать желает, но позднее, после консультации с защитниками», — сказал Клеточкин, отметив, что обвинение не содержит конкретики.

16 февраля суд арестовал Калви до 13 апреля по делу о хищении 2,5 млрд руб. Его защита обжаловала решение суда и попросила изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог.

Вместе с Калви по делу проходят партнер фонда Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.