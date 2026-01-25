 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

КТК починил причал для отгрузки нефти на замену разрушенному дроном ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Выносной причал № 3 вернули в эксплуатацию на замену второму, поврежденному при ноябрьской атаке украинских дронов. В КТК подчеркнули, что гарантируют выполнение заявок грузоотправителей, когда используются два причала
Фото: Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)
Фото: Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК)

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вернул в эксплуатацию выносное причальное устройство (ВПУ) № 3 и теперь отгружает нефть в Черном море под Новороссийском с двух таких терминалов, говорится в заявлении компании.

«В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти», — рассказали в компании.

Сроки и объем ремонта были изменены после атаки другого ВПУ — № 2 — украинским безэкипажным катером. В КТК подчеркнули, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовым планам гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ.

Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане
Бизнес
Фото:Анатолий Устиненко / ТАСС

«В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3», — заключили в компании.

КТК перешел на отгрузку нефти через один выносной причал в декабре 2025 года после атаки безэкипажных катеров, произошедшей в конце ноября. Было повреждено одно из причальных устройств — ВПУ-2. В консорциуме сообщили, что восстановить его нельзя.

Плановый ремонт ВПУ № 3 шел с середины ноября 2025 года.

КТК был создан в 1992 году для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

Украина периодически атакует инфраструктуру КТК на фоне конфликта с Россией: объекты консорциума получали повреждения не только минувшей осенью. В январе 2026 года Украина атаковала танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда», связанные с перевозкой казахстанской нефти: атака была предпринята рядом с терминалом КТК в Черном море. Источники Reuters сообщали об атаке и на третье судно — Delta Supreme — по пути к терминалу КТК.

Казахстан предупредил Киев об ущербе двухсторонним отношениям после одной из атак. Стороны поддерживают контакты по поводу обеспечения безопасности инфраструктуры КТК по меньшей мере с начала 2025 года.

В конце января заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев сообщил, что переговорный процесс продолжается. «Украина официально по этому поводу еще, насколько мне известно, никаких заявлений не делала. Но на уровне дипломатов, на уровне экспертов в энергетике такие работы ведутся», — пояснил он.

