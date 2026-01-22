 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Казахстан сообщил, что у Украины «позиции нет» по атакам ВСУ на КТК

Замминистра МИД Казахстана: у Украины позиции нет по атакам ВСУ на КТК
К переговорам привлекли европейских послов: страны Европы являются одним из главных направлений экспорта казахстанской нефти. По словам Бакаева, позиции Украины по этому вопросу «как таковой нет»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Казахстан на уровне дипломатов и энергетиков ведет переговоры по поводу украинских атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, передает Informburo.kz.

«Приглашали чрезвычайных полномочных послов европейских стран, которые здесь работают. Эти вопросы обсуждали, работа не останавливалась, она идет на постоянной основе», — сказал он.

По словам замминистра, Астана призывает международных партнеров и участников консорциума принимать «самое активное участие в вопросах обеспечения энергетической безопасности».

«В первую очередь европейские страны, потому что одним из основных направлений экспорта нашей нефти через КТК является Европа», — пояснил дипломат.

В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Политика
Фото:gov.kz

Он добавил, что позиции Украины по этому вопросу «как таковой нет».

«Идет переговорный процесс. Поэтому Украина официально по этому поводу еще, насколько мне известно, никаких заявлений не делала. Но на уровне дипломатов, на уровне экспертов в энергетике такие работы ведутся», — заключил Бакаев.

КТК был создан в 1992 году для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

Украина периодически атакует инфраструктуру КТК на фоне конфликта с Россией: так, осенью объекты консорциума вблизи Новороссийска были атакованы дронами и получили повреждения. В январе 2026 года Украина атаковала танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда», связанные с перевозкой казахстанской нефти: атака была предпринята рядом с терминалом КТК в Черном море. Источники Reuters сообщали об атаке и на третье судно — Delta Supreme — по пути к терминалу КТК.

Казахстан предупредил Киев об ущербе двухсторонним отношениям после одной из атак. Стороны поддерживают контакты по поводу обеспечения безопасности инфраструктуры КТК по меньшей мере с начала 2025 года.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
КТК Казахстан Украина критическая инфраструктура
Материалы по теме
Reuters сообщил о сокращении экспорта через КТК после аварии в Казахстане
Бизнес
В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Политика
Посол Украины в Казахстане раскрыл, когда закончатся атаки на КТК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
Премьер Бельгии заявил, что «Европа не воюет с Россией» Политика, 12:00
Как мировые рынки среагировали на слова Трампа о соглашении по Гренландии Инвестиции, 11:57
Песков заявил, что США должны разблокировать $1 млрд для «Совета мира» Политика, 11:56
Песков не стал комментировать ход переговоров перед приездом Уиткоффа Политика, 11:50
Ущерб от посадки самолета в поле в Сибири составил почти 119 млн руб. Общество, 11:49
ФСБ задержала подозреваемых в хищении ферросплавов ЧЭМК в Челябинске Общество, 11:46
Подготовка к повышению: как получить и что важно учесть Образование, 11:43
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Казахстан сообщил, что у Украины «позиции нет» по атакам ВСУ на КТК Политика, 11:41
Кремль назвал время прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву Политика, 11:39
Посольство сообщило о гибели россиянки при столкновении поездов в Испании Общество, 11:38
Алтай стал самой популярной локацией для покупки курортной недвижимости Недвижимость, 11:38
США отложат рассмотрение закона о крипторынке еще на несколько недель Крипто, 11:35
Bloomberg узнал о редком случае из-за танкеров для перевозки нефти России Политика, 11:32
Более 500 тыс. звонков принял от российских детей ИИ — Дед Мороз Радио, 11:31