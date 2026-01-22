Казахстан сообщил, что у Украины «позиции нет» по атакам ВСУ на КТК

Замминистра МИД Казахстана: у Украины позиции нет по атакам ВСУ на КТК

Казахстан на уровне дипломатов и энергетиков ведет переговоры по поводу украинских атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, передает Informburo.kz.

«Приглашали чрезвычайных полномочных послов европейских стран, которые здесь работают. Эти вопросы обсуждали, работа не останавливалась, она идет на постоянной основе», — сказал он.

По словам замминистра, Астана призывает международных партнеров и участников консорциума принимать «самое активное участие в вопросах обеспечения энергетической безопасности».

«В первую очередь европейские страны, потому что одним из основных направлений экспорта нашей нефти через КТК является Европа», — пояснил дипломат.

Он добавил, что позиции Украины по этому вопросу «как таковой нет».

«Идет переговорный процесс. Поэтому Украина официально по этому поводу еще, насколько мне известно, никаких заявлений не делала. Но на уровне дипломатов, на уровне экспертов в энергетике такие работы ведутся», — заключил Бакаев.

КТК был создан в 1992 году для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти. Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы.

Украина периодически атакует инфраструктуру КТК на фоне конфликта с Россией: так, осенью объекты консорциума вблизи Новороссийска были атакованы дронами и получили повреждения. В январе 2026 года Украина атаковала танкеры «Дельта Хармони» и «Матильда», связанные с перевозкой казахстанской нефти: атака была предпринята рядом с терминалом КТК в Черном море. Источники Reuters сообщали об атаке и на третье судно — Delta Supreme — по пути к терминалу КТК.

Казахстан предупредил Киев об ущербе двухсторонним отношениям после одной из атак. Стороны поддерживают контакты по поводу обеспечения безопасности инфраструктуры КТК по меньшей мере с начала 2025 года.