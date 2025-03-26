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Военная операция на Украине ,  
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Казахстан заявил о контактах с Украиной после атак на КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Инфраструктура КТК подверглась уже двум атакам украинских беспилотников, последняя была в ночь на 24 марта
Алибек Куантыров
Алибек Куантыров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Казахстан поддерживает связь с Украиной по вопросу обеспечения безопасности инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил замглавы МИД республики Алибек Куантыров, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Мы на связи с украинской стороной, по этому вопросу идут переговоры», — сказал Куантыров в кулуарах парламента.

Еще один представитель МИДа, первый замминистра Акан Рахметуллин, сказал, что пока у Казахстана нет точной информации по последней атаке. Когда Астана получит ее, «будет известно, с кем и как будем дальше работать», сказал дипломат.

Новая атака дронов на станцию КТК в Краснодарском крае. Карта
Политика

24 марта российское Минобороны сообщило, что ночью украинский беспилотник атаковал Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) КТК в Краснодарском крае. ПВО перехватили дрон в 7 км от нее, фрагменты упали у железнодорожной станции Кавказская.

Еще одна атака по объекту КТК была в феврале: тогда удар по НПС был нанесен семью дронами, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди сотрудников станции не было, работники предотвратили угрозу разлива нефти, но прокачка была направлена в обход поврежденной станции. Ее вывели для ремонта из эксплуатации.

19 марта ВСУ атаковали нефтебазу в станице Кавказская, которая используется для перевалки нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.

Атаки ВСУ на российскую нефтегазовую инфраструктуру деструктивно влияют на финансовые результаты КТК, указывала компания.

25 марта Кремль сообщил, что Россия и США согласовали перечень объектов, на удары по которым распространяется 30-дневный мораторий, действующий с 18 марта. В список вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, нефтепроводы, включая насосные станции, и др.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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