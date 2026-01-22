В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии

Красная линия Дании в переговорах с США по Гренландии — суверенитет королевства, заявил министр обороны Дании Поульсен. Ранее Трамп и Рютте провели встречу. Президент США сообщил, что они выработали основу соглашения по острову

Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Tom Little / Reuters)

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии привели к улучшению ситуации вокруг острова, однако у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства. Об этом написал министр обороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен на странице в Х.

«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — написал министр.

Поульсен сообщил, что общался с Рютте после их встречи с Трампом. Министр добавил, что рассказал генсеку НАТО о красных линиях Дании. «Я думаю, что наша встреча была очень полезна для Рютте в понимании позиции королевства», — отметил Поульсен.

«Мы можем вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи Трампа и Рютте, передает RFI.

После переговоров с Рютте Трамп сообщил об отмене запланированных на 1 февраля 10-процентных пошлин для восьми европейских стран. Эти пошлины были ранее анонсированы американским лидером из-за сопротивления европейских государств планам Вашингтона по присоединению Гренландии. По словам Трампа, встреча с Рютте была «продуктивной», и ее результатом стала «основа для будущего соглашения по Гренландии и, по сути, всему Арктическому региону».

По итогам обсуждения судьбы Гренландии с Трампом Рютте заявил, что НАТО в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике и первые результаты будут видны уже в 2026-м.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Рютте договорились о пересмотре соглашения между США и Данией 1951 года о размещении американских войск в Гренландии. Пересмотр предполагает усиление позиций военных США в регионе.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «окружен» российскими и китайскими военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.