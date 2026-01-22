 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии

Министр обороны Дании: красная линия Дании в переговорах с США — суверенитет
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Красная линия Дании в переговорах с США по Гренландии — суверенитет королевства, заявил министр обороны Дании Поульсен. Ранее Трамп и Рютте провели встречу. Президент США сообщил, что они выработали основу соглашения по острову
Троэльс Лунд Поульсен
Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Tom Little / Reuters)

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии привели к улучшению ситуации вокруг острова, однако у Дании есть «четкая красная линия» — суверенитет королевства. Об этом написал министр обороны и заместитель премьер-министра Дании Троэльс Лунд Поульсен на странице в Х.

«У нас есть четкая красная линия. Мы не уступим суверенитет над частью королевства», — написал министр.

Поульсен сообщил, что общался с Рютте после их встречи с Трампом. Министр добавил, что рассказал генсеку НАТО о красных линиях Дании. «Я думаю, что наша встреча была очень полезна для Рютте в понимании позиции королевства», — отметил Поульсен.

Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Марк Рютте

«Мы можем вести переговоры по всем политическим вопросам: безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи Трампа и Рютте, передает RFI.

После переговоров с Рютте Трамп сообщил об отмене запланированных на 1 февраля 10-процентных пошлин для восьми европейских стран. Эти пошлины были ранее анонсированы американским лидером из-за сопротивления европейских государств планам Вашингтона по присоединению Гренландии. По словам Трампа, встреча с Рютте была «продуктивной», и ее результатом стала «основа для будущего соглашения по Гренландии и, по сути, всему Арктическому региону».

По итогам обсуждения судьбы Гренландии с Трампом Рютте заявил, что НАТО в течение года активизирует усилия по обеспечению безопасности в Арктике и первые результаты будут видны уже в 2026-м.

The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и Рютте договорились о пересмотре соглашения между США и Данией 1951 года о размещении американских войск в Гренландии. Пересмотр предполагает усиление позиций военных США в регионе.

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «окружен» российскими и китайскими военными кораблями и «абсолютно необходим» для национальной безопасности Штатов. Американский лидер не исключал, что контроль над островом установят силовым путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать для этого военную силу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Егор Алимов
Дания США переговоры Гренландия Дональд Трамп Метте Фредериксен
Материалы по теме
Трамп предложил купить Гренландию. Какие территории приобретали США
Политика
FT узнала, что Трамп и Рютте пересмотрели статус армии США в Гренландии
Политика
Рютте раскрыл шаги НАТО после договоренности с Трампом по Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Уиткофф прилетел в Москву Политика, 22:37
Трамп подал иск против JPMorgan на $5 млрд из-за отказа его обслуживать Бизнес, 22:27
Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер Политика, 22:20
Самолет Уиткоффа вошел в воздушное пространство России Политика, 22:10
Путин продлил реализацию пилотного проекта по реформе высшего образования Политика, 22:06
FutureToday составила рейтинг лучших работодателей России Общество, 22:02
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил ее в «Совет мира» Политика, 21:59
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
СКА вел 1:0 почти весь матч, но в концовке проиграл «Спартаку» Спорт, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Axios назвал участников встречи России, США и Украины в Абу-Даби Политика, 21:42
В Дании назвали красную линию в переговорах с США по Гренландии Политика, 21:38
Орбан ответил Зеленскому на совет «дать подзатыльник Виктору» Политика, 21:33
Каземиро летом покинет «Манчестер Юнайтед» Спорт, 21:29
Зеленский назвал один нерешенный вопрос в мирном плане по Украине Политика, 21:17