Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

По словам Трампа, благодаря своим высказываниям о его идее купить Гренландию, премьер Дании сэкономила немало средств и сил Вашингтона и Копенгагена. Он выразил надежду на встречу с ней в будущем

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии. Об этом лидер США сообщил в своем Twitter.

«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он. Трамп отметил, что датский премьер сэкономила много средств и усилий США и Дании, будучи такой прямой.

«Я благодарю ее за это и с нетерпением жду нового назначения встречи в будущем», — добавил глава государства.

Встреча Трампа и Фредериксен должна была состояться через две недели. Премьер Дании ранее называла идею президента США купить Гренландию абсурдной и указывала, что остров не продается.