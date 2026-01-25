NYT узнала об обсуждении США и Киевом нейтральных сил в Донбассе

США и Украина обсуждали размещение миротворческого контингента из нейтральных стран в Донбассе, выяснила NYT. Как отреагировал Киев, издание не уточняет. Москва против появления военных НАТО и настаивает на выводе ВСУ из региона

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украина и США обсуждали размещение сил из нейтральных стран в качестве миротворческого контингента в части ДНР или создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования, сообщает The New York Times (NYT).

От кого исходило предложение и какую оценку ему дает Киев, не уточняется.

Как утверждает издание, мирный план из 20 пунктов в его нынешней вариации охватывает вопросы безопасности, восстановления Украины после конфликта, обмена пленными и другие вопросы. Несмотря на некоторый прогресс в последние месяцы, Украина и Россия по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым параметрам, пишет газета.

В частности, Киев отказывается уступать России всю территорию Донбасса, отмечает NYT. Москва настаивает на полном выводе ВСУ из региона.

Также Россия против размещения на Украине иностранного миротворческого контингента. Что касается миротворцев из НАТО, глава МИДа Сергей Лавров говорил, что это соотносится с фактическим расширением военного присутствия блока, а для Москвы такой вариант неприемлем. Если на Украине появятся войска альянса даже под чужим флагом, Россия не примет этого, подчеркивал он.

Россия создает зону безопасности для защиты приграничных территорий, говорил президент Владимир Путин. Демилитаризованная линия должна позволить предотвратить обстрелы мирных городов из дальнобойных иностранных орудий, которые применяют ВСУ, пояснял он.

Украина признает возможность размещения многонациональных миссий безопасности, но однозначных публичных заявлений насчет ввода сил из нейтральных стран не делала.

В конце августа 2025 года Politico сообщила со ссылкой на источники, что министры обороны и иностранных дел стран ЕС намеревались обсудить возможность размещения миротворцев из нейтральной страны для патрулирования демилитаризованной зоны после прекращения боевых действий на Украине. Обсуждению подлежал вопрос, какая конкретно страна могла бы быть привлечена к этому.

В марте 2025 года итальянская газета La Repubblica сообщила, что в рамках переговоров о гарантиях безопасности Киеву рассматривается возможность создания одновременно двух миротворческих миссий. Изначально появится контингент под эгидой ООН, куда войдут военные из стран Азии и Южной Америки. В частности, допускалось привлечение солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Предполагалось, что миротворческая миссия будет отвечать за мониторинг ситуации на российско-украинской границе, а силы ЕС и НАТО не смогут размещаться на земле.

Впоследствии предлагалось сформировать второй контингент, в основном из военных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии, а также привлечь Канаду и другие государства. Эту группу предлагали направить для охраны границы между Украиной и ЕС в Польше, Болгарии, Словакии и, возможно, Венгрии, писала La Repubblica.