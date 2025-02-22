В МИДе анонсировали встречу по «раздражителям» России и США
В ближайшие две недели планируется российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов, где стороны обсудят устранение «раздражителей» в отношениях стран, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. По его словам, нужно получить данные, «кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне». Россия, в свою очередь, подтвердила готовность запустить эту работу как можно быстрее. «Но есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — рассказал Рябков.
По его словам, встреча пройдет в третьей стране, конкретное место согласовывается. Рябков добавил, что российская сторона передала «элементы нашего подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США в ходе переговоров в Эр-Рияде 18 февраля, в Вашингтоне их рассматривают.
Также стороны начали работу по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Рябков, началась «подготовительная работа».
15 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».
Спустя три дня в ходе встречи в Эр-Рияде делегации Москвы и Вашингтона договорились восстановить численность персонала посольств. Россия и США неоднократно обменивались высылками дипломатов, к весне 2023 года Вашингтон выслал 225 российских дипломатов, Москва — 847 американских.
Рябков сказал, что перед увеличением штата представительств следует взаимно нормализовать работу нынешних сотрудников дипмиссий. Одним из приоритетных вопросов он также назвал возвращение арестованных в 2016–2017 годах шести российских дипломатических объектов в США. Кроме того, «в повестке» возобновление работы генконсульств в обеих странах, но этот вопрос следует рассматривать на более позднем этапе, считает замминистра.
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