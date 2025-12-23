 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Сюжет
Переговоры России и США
В переговорах о нормализации отношений России и США есть подвижки, но главные вопросы пока не решены, заявил Рябков и допустил, что понадобятся «импульсы на политическом уровне». Следующая встреча может пройти весной
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Качаев / Global Look Press)

Россия и США провели новую встречу, посвященную «взаимным раздражителям» в отношениях двух стран, сообщил «Интерфаксу» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком», — сказал он, отметив, что по некоторым темам есть продвижение, но ключевые вопросы пока остаются подвешенными. Деталей замминистра не привел, но допустил, что понадобятся дополнительные усилия, в том числе «импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше».

Очередной раунд контактов может пройти следующей весной, точной даты пока нет.

Лавров назвал сроки нового раунда консультаций с США по «раздражителям»
Политика
Сергей Лавров

Одна из первых встреч по вопросам «раздражителей» прошла в феврале, вскоре после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Делегации обсуждали нормализацию работы посольств и банковское обслуживание дипмиссий.

В сентябре глава МИД Сергей Лавров сообщал о подготовке третьего раунда консультаций, посвященного визовым вопросам и работе посольств. Министр отмечал, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много» и диалог с Вашингтоном идет, не так быстро, как хотелось бы.

В посольстве США в России накануне заявили, что договоренностей о новых переговорах в таком формате пока нет.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Рябков МИД США переговоры консультации
