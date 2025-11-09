Лавров сообщил об ожидании от США подтверждения по договоренностям Аляски
Хотя диалог России и США по раздражителям затягивается, стороны его не остановили, в частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждение, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — сказал Лавров.
Он также добавил, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много». По словам Лаврова, диалог с Вашингтоном по ним идет, но не так быстро, как хотелось бы.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев