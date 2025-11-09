 Перейти к основному контенту
Лавров сообщил об ожидании от США подтверждения по договоренностям Аляски

Лавров: Россия ожидает от США подтверждения, что договоренности Аляски в силе

Хотя диалог России и США по раздражителям затягивается, стороны его не остановили, в частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждение, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — сказал Лавров.

Он также добавил, что «раздражителей в российско-американских отношениях очень много». По словам Лаврова, диалог с Вашингтоном по ним идет, но не так быстро, как хотелось бы.

Материал дополняется

Софья Полковникова
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
