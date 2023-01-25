В разведке Украины признали усложнение ударов по российским целям

Из-за того, что Россия «учится на своих ошибках» и рассредоточивает цели, интересующие Киев, наносить по ним удары становится сложнее, заявил представитель военной разведки Вадим Скибицкий

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Из-за того, что российские военные «учатся на своих ошибках» на поле боя, украинским войскам становится сложнее наносить удары по складам боеприпасов и логистическим центрам в России, сообщает CNN со ссылкой на украинских чиновников. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Киеву нужны ракеты большой дальности.

Дальнобойное оружие также нужно Киеву для ведения интенсивных боев, заявил Скибицкий. Украина нуждается и в танках, БМБ и тяжелом вооружении, «позволяющем вести быстрые контрнаступательные действия против противника», сказал он.

Власти стран Запада исключали поставку Украине ракетных систем, которые способны нанести удар по территории России. При этом страны Запада не признают вхождение в состав России Крыма в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2022-м.

Накануне советник офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил ударов по Москве, Петербургу и Екатеринбургу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посчитал, что эти заявления подтверждают «правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности». России необходимо оградить себя от опасности, которая исходит от «киевского режима», сказали в Кремле.

Ранее Песков отмечал, что сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, является потенциально чрезвычайно опасной. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что, в случае если российские города подвергнутся атаке, российские вооруженные силы могут нанести удары «не по Киеву», а по центрам принятия этих «преступных решений».

С февраля 2022 года российские власти регулярно сообщают об обстрелах приграничных регионов — Белгородской, Брянской, Курской областей — со стороны Украины. В октябре на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета. СК завел дело о терроризме, президент России Путин обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы. Киев свою причастность опроверг. В том же месяце Минобороны сообщило, что украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, все аппараты были уничтожены. В декабре ведомство заявило об атаке украинских дронов на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.