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Песков не увидел перспектив для дипломатии по Украине

Дмитрий Песков: перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине сейчас нет
В Кремле уже говорили, что условий для переговоров с Украиной сейчас нет «и де-факто, и де-юре». Глава МИД Сергей Лавров также считает диалог с Киевом невозможным и предлагает ему изложить свою позицию через посредников
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Кремле сейчас не видят перспектив для переговоров о мирном урегулировании на Украине. Об этом журналистам сказал представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — считает он.

Ранее на этой неделе Песков также говорил, что условий для переговоров с Киевом «нет в настоящий момент и де-факто, и де-юре».

С похожим заявлением выступал глава МИД Сергей Лавров, сказав, что «о переговорах речи быть не может с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, ну хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством». Министр имеет в виду указ Зеленского о том, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным не представляется возможным. Он был подписан после проведения в конце сентября референдумов о присоединении к России четырех регионов.

Позднее Зеленский назвал условия для начала переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». На саммите G20 в середине ноября 2022 года он предложил «формулу мира» из десяти условий, которые включали вывод российских войск.

Эти условия Москва считает неприемлемыми. В Кремле отмечали, что украинское руководство должно учитывать нынешние реалии и появление в составе России новых субъектов. В то же время, сказал Лавров, Киев мог бы прояснить через посредников, как он представляют возможные переговоры с Москвой.

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