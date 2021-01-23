Посольство США прокомментировало протестные акции в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Посольство Соединенных Штатов заявило в Twitter, что следит за ходом несогласованных митингов в российских городах.

«Мы следим за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах. Были задержаны более 350 мирных протестующих и журналистов. США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав», — указало посольство в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел раскритиковало американское посольство в Москве за то, что оно разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах. Речь шла об уведомлении, где дипломаты сообщали о планах оппозиции провести митинги.

В сообщении были указаны города, где должны были пройти протесты, время начала акций, а также примерные маршруты участников. Посольство просило американских граждан избегать этих мест и проявлять бдительность. Российский МИД увидел в этом вмешательство во внутренние дела и потребовал объяснений.