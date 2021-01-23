МИД призвал США не вмешиваться во внутренние дела из-за митингов

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Министерство иностранных дел России на своей странице в Facebook призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в дела других стран.

«Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — указано в сообщении.

В МИДе отметили, что американское посольство в России ничего не писало в ходе манифестаций в Вашингтоне, когда протестующие ворвались в Капитолий. Сами эти события посол Джон Салливан назвал «преступным нападением».

«Лицемерие — инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии», — указали в российском МИДе.

Ранее, 23 января, посольство США указало, что в Вашингтоне «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», и заявило, что в России эти права подавляются.