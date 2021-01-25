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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о 3,7 тыс. задержанных на акциях 23 января

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число задержанных на несогласованных акциях протеста в России, прошедших 23 января в продержку оппозиционера Алексея Навального, составило 3711 человек, об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержали людей в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122). Пятерку по числу задержанных замыкает Новосибирск (98) и Воронеж (94).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее «ОВД-Инфо» сообщал о задержании 3521 человека. Правозащитники отмечали, что в Москве их количество стало рекордным, сравнив акцию с митингом 27 июля 2019 года. Тогда произошло 1373 задержания, по итогам которых появилось «московское дело».

Официальной информации о числе задержанных к первой половине дня понедельника не появилось. РБК направил запросы в Управление общественных связей МВД России и СК России.

23 января, в России прошли несанкционированные акции протеста. В нескольких регионах произошли столкновения демонстрантов с силовиками. В Приморье, Москве и Санкт-Петербурге были возбуждены уголовные дела из-за перекрытых дорог участниками акции, а также дела за применение насилия к полицейским. В Москве возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

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В МВД количество участников акции в столице оценивали в 4 тыс. человек. Reuters и Associated Press сообщали о 15 и 40 тыс. протестующих соответствующих.

несанкционированная акция «ОВД-Инфо» задержания Алексей Навальный
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