Правозащитники сообщили о 3,7 тыс. задержанных на акциях 23 января

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число задержанных на несогласованных акциях протеста в России, прошедших 23 января в продержку оппозиционера Алексея Навального, составило 3711 человек, об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержали людей в Москве — 1455 человек. Затем идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122). Пятерку по числу задержанных замыкает Новосибирск (98) и Воронеж (94).

Ранее «ОВД-Инфо» сообщал о задержании 3521 человека. Правозащитники отмечали, что в Москве их количество стало рекордным, сравнив акцию с митингом 27 июля 2019 года. Тогда произошло 1373 задержания, по итогам которых появилось «московское дело».

Официальной информации о числе задержанных к первой половине дня понедельника не появилось. РБК направил запросы в Управление общественных связей МВД России и СК России.