Правозащитники сообщили о почти 3,5 тыс. задержанных на митингах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Число задержанных 23 января на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального увеличилось до 3435 человек. Об этом передает «ОВД-Инфо». Ранее сообщалось, что по всей стране были задержаны 3296 человек.

Так, в Москве число задержанных увеличилось на 66 человек, до 1360, в Санкт-Петербурге — на 34 человека, до 523.

МВД официально эту информацию не комментировало. РБК направил запрос в МВД России.

Акции протеста в поддержку Навального прошли в Москве, Новосибирске, Якутске, Омске, Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и других городах России 23 января. Выходить на митинг россиян призвали соратники оппозиционера, которого задержали 17 января в столичном аэропорту Шереметьево. На следующий день его арестовали на 30 суток.