СК завел четыре дела о применении насилия к полицейским на акции в Москве

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Следствие возбудило четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 23 января «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик».

Еще один инцидент произошел в Пресненском районе на северо-западе Москвы. Там мужчина «в ответ на законные требования» полицейского остановить автомобиль сбил него, сообщил СК.

Против этих участников акций заведены уголовные дела по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

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