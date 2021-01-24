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СК завел четыре дела о применении насилия к полицейским на акции в Москве

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Следствие возбудило четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 23 января «агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик».

Еще один инцидент произошел в Пресненском районе на северо-западе Москвы. Там мужчина «в ответ на законные требования» полицейского остановить автомобиль сбил него, сообщил СК. 

Против этих участников акций заведены уголовные дела по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. 

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
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