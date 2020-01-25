Кремль исключил смену курса по Украине

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Владиславу Суркову, заявил, что помощник президента ушел с госслужбы, а причиной стала «смена курса на украинском направлении»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не было указа главы государства об отставке его помощника Владислава Суркова, сообщает «РИА Новости». «Каких-либо указов президента на этот счет нет», — сказал он.

«Какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — отметил Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, заявлял, что помощник президента ушел с государственной службы. Он отметил, что причиной стала «смена курса на украинском направлении».

Чеснаков отмечал, что в течение ближайшего месяца Сурков планирует «заниматься медитацией», а затем сообщит о причинах своего решения и дальнейших планах.