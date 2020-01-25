Кремль исключил смену курса по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не было указа главы государства об отставке его помощника Владислава Суркова, сообщает «РИА Новости». «Каких-либо указов президента на этот счет нет», — сказал он.
«Какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — отметил Песков.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, заявлял, что помощник президента ушел с государственной службы. Он отметил, что причиной стала «смена курса на украинском направлении».
Чеснаков отмечал, что в течение ближайшего месяца Сурков планирует «заниматься медитацией», а затем сообщит о причинах своего решения и дальнейших планах.