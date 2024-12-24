Посланник Трампа по Украине исключил повторение минских соглашений

Минские соглашения «с треском провалились» и Трамп, который хочет обеспечить постоянный и справедливый мир, не допустит повторения этой ситуации, пообещал его посланник по Украине

Кит Келлог (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться договоренностей между Россией и Украиной, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир, заявил в эфире Fox Business будущий спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

Подобные попытки предпринимались в прошлом, сказал Келлог, напомнив о минских соглашениях, которые «с треском провалились». Трамп не допустит повторения этой ситуации, уверен он.

«Президент понимает важность отношений со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. Он — тот, кто может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», — сказал спецпосланник.

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов. 22 февраля 2022 года Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой были заключены соглашения, называла договоренности «попыткой дать время Украине», чтобы та укрепила свою армию, с ее оценкой согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Российские власти с тех пор не раз комментировали эти слова, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию».

Еще до победы Трампа на выборах в США Financial Times со ссылкой на советников республиканца писала, что политик может предложить план, который станет «переосмыслением» минских соглашений, но будет предусматривать механизмы принуждения и наказания за срыв договоренностей. Трамп не раз заявлял о планах прекратить военную помощь Киеву и начать переговорный процесс, но в декабре Financial Times сообщила, что его позиция по вопросу поставок оружия поменялась и США будут продолжать их при Трампе.

Республиканец в этом году несколько раз встречался с Зеленским (в последний раз — 7 декабря в Париже) и говорил, что ждет разговора с Путиным для обсуждения урегулирования. Российский президент отмечал, что готов к встрече, но, как сказали в Кремле, «пока никаких реальных импульсов» на этот счет не было.