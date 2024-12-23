Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и Украины

Спецпосланник Трампа по Украине Келлогг в скором времени посетит Украину, о контактах с Россией пока не сообщалось. Трамп не раз подчеркивал, что хочет положить конец конфликту

Кит Келлогг (Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Избранный президент США Дональд Трамп желает устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине, заявил назначенный им спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг в эфире Fox Business.

«Он хочет мира, который будет справедливым, который будет устойчивым, который будет безопасным», — сказал Келлогг. Он указал, что не будет забегать вперед Трампа в озвучивании планов по прекращению конфликта, так как у избранного президента есть свои мысли на этот счет.

Келлогг в скором времени прибудет с визитом на Украину. Представитель МИД страны Георгий Тихий не называл точную дату приезда, но говорил, что до спецпосланника украинские власти хотят донести свою точку зрения о «справедливом мире» с Россией, чтобы позицию Киева учитывали при разработке путей урегулирования. Кремль сообщал, что к России по поводу контактов с Келлоггом никто не обращался.

Трамп накануне, 22 декабря, заявил, что если бы в 2021-м он стал президентом США, то военного конфликта на Украине не было бы. Также он отметил, что будет ждать встречи с президентом Владимиром Путиным по поводу урегулирования.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая 23 декабря на вопрос о возможности встречи двух политиков, заявил, что «пока никаких реальных импульсов» на этот счет не было. Помощник Путина Дмитрий Ушаков рассказал, что Кремль получил несколько предложений от разных стран для встречи Путина и Трампа.

С украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп проводил непродолжительную встречу в Париже 7 декабря с участием французского лидера Эмманюэля Макрона. После нее Трамп заявил, что Зеленский «хочет мира» и считает, что «пришло время» для диалога.