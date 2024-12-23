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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков заявил об отсутствии импульсов для встречи Путина и Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
«Никаких реальных импульсов» для встречи президента России и будущего главы Белого дома пока нет, сказал Песков после того, как Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и будущего главы Белого дома Дональда Трампа пока нет, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких реальных импульсов не было», — сказал он в ответ на вопрос о возможности такой встречи до инаугурации Трампа.

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Накануне избранный президент США заявил, что будет ждать встречи с Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать», — отметил он.

В ходе прямой линии президент России сообщил, что не разговаривал с Трампом больше четырех лет, но готов с ним встретиться в любое время. «Я не знаю, когда мы с ним [Трампом] встретимся, потому что он об этом ничего не говорит», — сказал Путин.

Трамп неоднократно критиковал военную помощь Киеву и обещал быстрое урегулирование конфликта. В декабре он провел встречу с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. Спустя несколько дней республиканец объявил о «небольшом прогрессе» в мирном урегулировании. Трамп также утверждал, что Зеленский «хочет заключить мир». По его словам, украинский лидер считает, что пришло время».

Путин говорил, что Москва готова вести диалог о мире без предварительных условий, но на базе стамбульских соглашений и реалий на земле.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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