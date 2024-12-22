 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по поводу Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Путин говорил, что готов к встрече с Трампом, с которым не разговаривал более чем четыре года. Республиканец подчеркнул, что нужно положить конец конфликту
Владимир Путин и&nbsp;Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил на фестивале TurningPoint's AmericaFest.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал он.

Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

Как изменится подход Запада к санкциям против России при Трампе
Экономика
Дональд Трамп

На прямой линии Путин, отвечая на вопрос о диалоге с Киевом, отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». «Противная сторона отказалась от переговоров. А результатом переговоров всегда является компромисс», — подчеркнул он.

В июне Путин озвучивал условия России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими.

Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не поддержал идею вступления Киева в альянс на парижской встрече.

Трамп назначил специального посланника по урегулированию конфликта на Украине — им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что он в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям. Украина подтвердила скорый визит Келлога.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Путин Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как изменится подход Запада к санкциям против России при Трампе
Экономика
FT узнала о планах Трампа заставить НАТО повысить расходы на Украину
Политика
Медведев увидел в оскорблении Зеленским Путина сигнал для Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на КамчаткуБизнес, 00:00
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщинаОбщество, 22 дек, 23:34
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человекОбщество, 22 дек, 23:06
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин и Фицо завершили переговорыПолитика, 22 дек, 22:56
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полицииОбщество, 22 дек, 22:41
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборовПолитика, 22 дек, 22:39
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22 дек, 22:10
В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии ШукшинойОбщество, 22 дек, 22:08
Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISUСпорт, 22 дек, 22:02
Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в РоссиюПолитика, 22 дек, 21:58