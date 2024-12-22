Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по поводу Украины

Путин говорил, что готов к встрече с Трампом, с которым не разговаривал более чем четыре года. Республиканец подчеркнул, что нужно положить конец конфликту

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил на фестивале TurningPoint's AmericaFest.

«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», — сказал он.

Трамп добавил, что он сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

На прямой линии Путин, отвечая на вопрос о диалоге с Киевом, отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». «Противная сторона отказалась от переговоров. А результатом переговоров всегда является компромисс», — подчеркнул он.

В июне Путин озвучивал условия России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими.

Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не поддержал идею вступления Киева в альянс на парижской встрече.

Трамп назначил специального посланника по урегулированию конфликта на Украине — им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Reuters сообщал со ссылкой на источники, что он в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям. Украина подтвердила скорый визит Келлога.