Лондон заявил о недопустимости поражения Запада на Украине

Запад не может себе позволить проиграть России на Украине, поскольку мир находится на грани того, чтобы вступить в «эпоху автократии», заявил министр обороны Британии. Москва критикует помощь Украине со стороны западных стран

Грант Шэппс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Мир, «будто находясь во сне», вступает в эпоху автократии, поэтому Запад не может себе позволить проиграть России в конфликте на Украине. Об этом в интервью The Sunday Times заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

«Мы можем будто находясь во сне (sleepwalking, лунатизм. — РБК) войти в мир автократий, если позволим диктаторам взять верх, и это невероятно опасно. Почти нет цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра», — сказал Шаппс.

По его словам, расходы на оборону на Западе, в том числе в Великобритании, недостаточны, чтобы отразить угрозу «возрождающейся России». The Sunday Times напоминает, что еще летом министр призывал поднять расходы на оборону до 3% ВВП вместо обещанных нынешним премьер-министром Риши Сунаком 2,5%. Теперь же Шаппс считает, что Великобритании, возможно, придется пойти дальше, и «Западу придется сделать то же самое».

«К сожалению, мир теперь должен осознать, что эти пост-холодные войны не сойдут с рук. Есть множество стран, даже страны «Большой семерки», которые тратят 1–2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших основных оборонных требованиях», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что оказание поддержки Украине — это не «какая-то благотворительность». «Я знаю, что это часто называют дарением… но на самом деле это в наших чертовых интересах <...> Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину выиграть эту войну, затянув ее, и он каким-то образом выиграет ее, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для всего мира», — заключил Шаппс.

О необходимости победить Россию на Украине неоднократно заявляли западные политики. Об этом, в частности, говорили президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц. 20 декабря глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит. «Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — сказал он.

Москва критикует поддержку Украины западными странами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». Несмотря на это, по его словам, все цели спецоперации на Украине будут выполнены.