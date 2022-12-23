Politico узнало о планах Пентагона обучать ВСУ управлению Patriot в США

Ранее подготовка украинских военных проходила в Европе. Это возможно и в случае с ЗРК Patriot, но сопряжено с «материально-техническими трудностями». Источники газеты в Пентагоне называют целесообразным обучение на базе в Оклахоме

ЗРК Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военнослужащих управлению американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot на военной базе в США, сообщает Politico со ссылкой на источники в ведомстве.

Собеседники издания уточнили, что окончательное решение еще не принято. В Минобороны США обсуждают, проводить ли на их территории полный цикл обучения или только часть, а остальное — на американской базе в Европе. AP ранее писало, что подготовка может проходить на полигоне Grafenwoehr в Германии. До сегодняшнего дня, отмечало агентство, США и другие страны Запада тренировали украинских военных в Европе.

По словам одного из собеседников Politico, было бы целесообразно проводить обучение украинских военных на базе в Форт-Силле в Оклахоме, где находятся большинство инструкторов и необходимого оборудования. Он уточнил, что подготовка в Европе возможна, но сопряжена с «большими материально-техническими трудностями».

США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot 21 декабря. В этот день президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом, а позднее выступил в конгрессе. «Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — пообещал Байден.

В Пентагоне допустили, что подготовка украинских военных может занять несколько месяцев. В Минобороны США при этом указали, что система Pаtriot не станет «серебряной пулей», способной решить все проблемы противовоздушной обороны, поскольку эти ЗРК лишь часть интегрированной ПВО США и их союзников и используются вместе с другими средствами защиты. Министерство отметило, что Patriot дополнят предыдущие возможности защиты ПВО, которые предоставил Киеву Вашингтон, включая зенитные ракетные комплексы NASAMS, снаряды для систем ПВО Hawk и ракеты Stinger.

Российское посольство в США сочло, что отправка комплексов Patriot может «привести к непредсказуемым последствиям». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ЗРК станут законной целью для российских военных, а Владимир Путин выразил уверенность, что Вооруженные силы России их «пощелкают».