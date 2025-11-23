FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине

Участник переговоров рассказал, что США готовы учесть замечания Украины и Европы по мирному плану. Однако один западный чиновник отметил, что остается неопределенность, а ситуация с планом меняется каждый час

Фото: Reuters

Ситуация вокруг американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта меняется ежечасно, сообщил газете The Financial Times западный источник.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве Украина, США и европейские представители обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа. В Европе и Украине подготовили поправки в первоначальный вариант плана.

Ранее Трамп также сказал, что его предложение не является окончательным вариантом. По словам участника переговоров, предложение представляет собой «живой документ» и США готовы учесть замечания украинской и европейской сторон.

Тем не менее, как отметил один западный чиновник, говоря о позиции США, «сохраняется значительная неопределенность», а «ситуация меняется ежечасно».

По словам секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, согласование мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент находится на завершающей стадии и текущая редакция документа соответствует большинству ключевых приоритетов Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания «Группы двадцати» в Йоханнесбурге с руководителями стран Евросоюза по мирному плану США назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. Она выделила три ключевых положения: границы нельзя менять силой; ЕС против ограничений для ВСУ; ЕС должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.

Вашингтон передал Москве мирный план, однако обсуждение его содержания не состоялось, так как США не получили одобрения Киева, заявил президент России Владимир Путин. Он предположил, что этот проект может стать основой для урегулирования конфликта.

Американский чиновник сообщил CNN, что США также планируют провести встречу с российской делегацией для обсуждения мирного плана.