 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Участник переговоров рассказал, что США готовы учесть замечания Украины и Европы по мирному плану. Однако один западный чиновник отметил, что остается неопределенность, а ситуация с планом меняется каждый час
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ситуация вокруг американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта меняется ежечасно, сообщил газете The Financial Times западный источник.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве Украина, США и европейские представители обсуждают мирный план американского президента Дональда Трампа. В Европе и Украине подготовили поправки в первоначальный вариант плана.

Ранее Трамп также сказал, что его предложение не является окончательным вариантом. По словам участника переговоров, предложение представляет собой «живой документ» и США готовы учесть замечания украинской и европейской сторон.

Тем не менее, как отметил один западный чиновник, говоря о позиции США, «сохраняется значительная неопределенность», а «ситуация меняется ежечасно».

Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины
Политика
Рустем Умеров

По словам секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, согласование мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине в настоящий момент находится на завершающей стадии и текущая редакция документа соответствует большинству ключевых приоритетов Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания «Группы двадцати» в Йоханнесбурге с руководителями стран Евросоюза по мирному плану США назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. Она выделила три ключевых положения: границы нельзя менять силой; ЕС против ограничений для ВСУ; ЕС должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.

Вашингтон передал Москве мирный план, однако обсуждение его содержания не состоялось, так как США не получили одобрения Киева, заявил президент России Владимир Путин. Он предположил, что этот проект может стать основой для урегулирования конфликта.

Американский чиновник сообщил CNN, что США также планируют провести встречу с российской делегацией для обсуждения мирного плана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
мирный план США изменения Украина Европа
Материалы по теме
Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины
Политика
Мерц усомнился в достижении согласия по мирному плану США до 27 ноября
Политика
Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:37
«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», уступая 0:2 Спорт, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Курский пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе Политика, 19:43
Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП Спорт, 19:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Reuters узнал детали контрпредложения ЕС к мирному плану США Политика, 19:30
«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина Спорт, 19:29
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине Политика, 19:17
Умер идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман Общество, 19:05
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Украинский сумоист впервые в истории выиграл топ-турнир в Японии Спорт, 18:56
FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине Политика, 18:52
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45