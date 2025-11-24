FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине
Президент США Дональд Трамп дал украинским властям срок до 27 ноября, чтобы они определились по поводу американского плана, который предполагает серьезные уступки, и сейчас есть три варианта развития событий, пишет обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.
Первый сценарий предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный план и в этом случае Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. Источник FT сообщил, что в ЕС готовятся к такому развитию событий.
Второй сценарий: мирный план становится основой переговоров, а Украина при поддержке США и ЕС получают возможность существенно изменить документ.
Третий сценарий: «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки и вооруженный конфликт продолжится.
Как отмечает Рахман, украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его команде будет сложно поддерживать план, предполагающий серьезные уступки, но «в интересах украинцев тянуть время, согласившись на переговоры», чтобы скорректировать план. При этом, считает автор материала, Киев не должен участвовать в обсуждении с единственной целью провалить принятие плана. Неудачное мирное урегулирование «может поставить под угрозу само существование страны» как независимого государства, но продолжение боевых действий «также наносит Украине огромный ущерб», отмечается в статье.
В середине ноября стало известно о подготовленном США плане из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Детали документа публиковали Axios, CNN, FT и другие западные СМИ, а также украинский депутат Алексей Гончаренко. План предусматривает уступки со стороны Киева: уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности войск. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва видела этот план и он может стать основой для переговоров.
23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины, Белый дом заявлял, что стороны «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования. Вашингтон хочет согласования плана «как можно скорее», сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Трамп называл дедлайном 27 ноября.
Собственный скорректированный план на основе предложенного США подготовили в ЕС, этот документ опубликовал Reuters. Он отчасти совпадает с американским вариантом, но предлагает сокращение численности ВСУ не до 600 тыс. а до 800 тыс. Кроме того, европейские страны настаивают, чтобы план был реализован после прекращения огня. Москва заявляла, что поддерживает всестороннее урегулирование и против прекращения огня до этого.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин