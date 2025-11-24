FT назвала три сценария развития событий вокруг плана США по Украине

Сценарии предусматривают как шанс для Киева и ЕС на существенное изменение плана, так и провал переговоров, продолжение конфликта и прекращение помощи Украине со стороны США, пишет обозреватель FT

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп дал украинским властям срок до 27 ноября, чтобы они определились по поводу американского плана, который предполагает серьезные уступки, и сейчас есть три варианта развития событий, пишет обозреватель Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Первый сценарий предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный план и в этом случае Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. Источник FT сообщил, что в ЕС готовятся к такому развитию событий.

Второй сценарий: мирный план становится основой переговоров, а Украина при поддержке США и ЕС получают возможность существенно изменить документ.

Третий сценарий: «многочисленные противоречия и неясности» в плане приведут к полному провалу сделки и вооруженный конфликт продолжится.

Как отмечает Рахман, украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его команде будет сложно поддерживать план, предполагающий серьезные уступки, но «в интересах украинцев тянуть время, согласившись на переговоры», чтобы скорректировать план. При этом, считает автор материала, Киев не должен участвовать в обсуждении с единственной целью провалить принятие плана. Неудачное мирное урегулирование «может поставить под угрозу само существование страны» как независимого государства, но продолжение боевых действий «также наносит Украине огромный ущерб», отмечается в статье.

В середине ноября стало известно о подготовленном США плане из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Детали документа публиковали Axios, CNN, FT и другие западные СМИ, а также украинский депутат Алексей Гончаренко. План предусматривает уступки со стороны Киева: уход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности войск. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва видела этот план и он может стать основой для переговоров.

23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины, Белый дом заявлял, что стороны «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования. Вашингтон хочет согласования плана «как можно скорее», сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Трамп называл дедлайном 27 ноября.

Собственный скорректированный план на основе предложенного США подготовили в ЕС, этот документ опубликовал Reuters. Он отчасти совпадает с американским вариантом, но предлагает сокращение численности ВСУ не до 600 тыс. а до 800 тыс. Кроме того, европейские страны настаивают, чтобы план был реализован после прекращения огня. Москва заявляла, что поддерживает всестороннее урегулирование и против прекращения огня до этого.