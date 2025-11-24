 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины

«РБК-Украина»: американские военные предупредили Киев о критических месяцах
Сюжет
Военная операция на Украине
В ближайшие месяцы ситуация для Украины будет крайне сложной, сообщили американские военные в Киеве. Они прогнозируют, что в течение года Украина так или иначе потеряет контроль над частью территорий
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Следующие месяцы для Украины будут критическими, заявили американские военные, которые приезжали в Киев на прошлой неделе с оценкой ситуации на фронте. Их слова передал источник «РБК-Украина».

Представители США заявили на встрече, что ситуация складывается не в пользу украинской стороны. «Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее», — рассказал один из собеседников.

Агентство отмечает, что в Женеве представители США и Украины смогли согласовать большинство положений плана, а «значительную часть» спорных моментов — скорректировать.

FT узнала о подготовке ЕС к прекращению помощи Украине от США
Политика
Фото:Reuters

В конце октября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в Красноармейске и Мирнограде. С тех пор Минобороны сообщает об отражении попыток украинских бойцов прорвать окружение и о продвижении российских сил на этом направлении. Так, 20 ноября ведомство отчиталось, что российские военные взяли под свой контроль район Шахтерский в Красноармейске.

На прошлой неделе в Киев приезжали американские военные во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. Он представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому проект мирного плана США. О встрече, которую описывает «РБК-Украина» также рассказывали западные СМИ. Financial Times описала атмосферу на этих переговорах как «тошнотворную», Guardian назвала встречу «кошмарной». По данным британской газеты, временный поверенный в делах США в Киеве Джулия Дэвис предупредила, что если Киев не примет соглашение, в будущем оно станет только хуже.

В американской версии плана 28 пунктов. Он предполагает, среди прочего, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Украина получит гарантии безопасности при отказе от вступления в НАТО и проведет выборы в 100-дневный срок. План также предусматривает поэтапную реинтеграцию России в мировую экономику и постепенное снятие санкций с обсуждением в индивидуальном порядке.

Вашингтон послал «сигналы» о том, что вся поддержка может быть прекращена, если Киев быстро не заключит соглашение. Зеленский заявил, что план США нужно доработать. По информации The New York Times, рабочая версия мирного плана изменилась после американо-украинских переговоров.

Европейские страны сочли план Трампа, подготовленный без участия ЕС и Украины, провокацией и подготовили свою версию соглашения. Опубликованные СМИ варианты плана различаются. Они предполагают, в частности, что стороны будут решать территориальные вопросы после прекращения огня, не исключают полностью вступления Киева в НАТО, и меняют ограничения численности украинской армии.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

Дарья Лебедева
Украина США Донецк
