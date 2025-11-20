 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные взяли под свой контроль район Шахтерский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что гражданское население обеспечивают медикаментами и едой, желающих эвакуируют в безопасный район. В районе также ведут работы по разминированию.

Военные взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что в Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

Несколькими днями ранее, 18 ноября, Минобороны сообщило, что военные взяли под полный контроль важную логистическую артерию — дорогу между Северском и Красным Лиманом (украинское название — Лиман). В тот же день Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а также Нечаевку в Днепропетровской.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Красноармейск ДНР Минобороны
Материалы по теме
Военные взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль трех сел
Политика
Минобороны сообщило о взятии Шандриголово в ДНР под контроль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 15:53 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 15:53
8 каверзных вопросов на собеседовании. Как не лишиться шансов на работу Образование, 16:09
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций Инвестиции, 16:04
«Фонтанка» назвала причину переноса рейса Петербург-Дубай Общество, 16:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:59
Избежавший похищения футболист сборной России стал «Джентльменом года» Спорт, 15:56
Путин обратился к патриарху Кириллу: «Чайком угостите?» Политика, 15:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского об Арканаре Политика, 15:56
Ространснадзор показал робособаку для осмотра вагонов. Видео Технологии и медиа, 15:49
Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске Политика, 15:46
В МИД Швеции заявили о несправедливо больших тратах на помощь Украине Политика, 15:42
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Налоговые льготы при продаже жилья расширили. Как это отразится на рынке Недвижимость, 15:38
BZ узнала о реакции украинской элиты на долгое отсутствие Умерова Политика, 15:38