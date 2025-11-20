Минобороны отчиталось о контроле над районом Шахтерский в Красноармейске

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные взяли под свой контроль район Шахтерский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что гражданское население обеспечивают медикаментами и едой, желающих эвакуируют в безопасный район. В районе также ведут работы по разминированию.

В ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что в Красноармейске продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны.

Несколькими днями ранее, 18 ноября, Минобороны сообщило, что военные взяли под полный контроль важную логистическую артерию — дорогу между Северском и Красным Лиманом (украинское название — Лиман). В тот же день Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли Цегельное в Харьковской области, а также Нечаевку в Днепропетровской.