FT рассказала о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине
Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, которая прошла в «тошнотворном» тоне. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.
На напряженной встрече, состоявшейся 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил послам европейских стран и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Тем не менее, глава делегации предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.
«Мы не обсуждаем детали [мирного плана США]», — сказал он. Слова министра привел источник.
Дрисколл также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».
Американская делегация, как пишет FT, также подчеркнула, что сделка, которая сейчас предлагается Украине — это лучшее, на что она может рассчитывать.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин