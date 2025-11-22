FT рассказала о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине

FT: встреча делегаций США и ЕС по Украине прошла в тошнотворном тоне

Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, которая прошла в «тошнотворном» тоне. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.

На напряженной встрече, состоявшейся 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил послам европейских стран и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Тем не менее, глава делегации предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

«Мы не обсуждаем детали [мирного плана США]», — сказал он. Слова министра привел источник.

Дрисколл также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».

Американская делегация, как пишет FT, также подчеркнула, что сделка, которая сейчас предлагается Украине — это лучшее, на что она может рассчитывать.

Материал дополняется