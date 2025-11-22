 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT рассказала о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине

FT: встреча делегаций США и ЕС по Украине прошла в тошнотворном тоне

Делегация США провела встречу с европейскими чиновниками, которая прошла в «тошнотворном» тоне. Об этом газете Financial Times (FT) сообщил один из высокопоставленных европейских чиновников.

На напряженной встрече, состоявшейся 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве, министр армии США Дэниел Дрисколл заявил послам европейских стран и западным чиновникам, что он «оптимистично настроен и считает, что сейчас настало время для мира». Тем не менее, глава делегации предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

«Мы не обсуждаем детали [мирного плана США]», — сказал он. Слова министра привел источник.

Дрисколл также добавил, что «Украина находится в очень плохом положении».

Американская делегация, как пишет FT, также подчеркнула, что сделка, которая сейчас предлагается Украине — это лучшее, на что она может рассчитывать.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 06:35 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 06:35
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Конгрессвумен США Грин объявила об уходе с поста после ссоры с Трампом Политика, 06:42
НАТО начало отработку ответа России на учениях в Средиземном море Политика, 06:09
В Нигерии боевики похитили более 200 детей при нападении на школу Общество, 05:38
FT рассказала о «тошнотворной» встрече делегаций США и ЕС по Украине Политика, 05:24
В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге Политика, 05:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Росреестр предложил не возвращать квартиры до денег при отмене сделки Общество, 04:46
Пятый аэропорт за ночь ограничил полеты Общество, 04:42
«Миссис Вселенная Классик 2025» выиграла мать пятерых детей из Казани Политика, 04:16
Трамп похвалил нового мэра Нью-Йорка после неоднократных оскорблений Политика, 04:13
Times узнала, что Трамп заподозрил Зеленского в блефе ради лучших условий Политика, 03:54
The Economist узнал мнение украинской разведки о затягивании конфликта Политика, 03:49
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41